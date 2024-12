Vedacit Vôlei Guarulhos anuncia a contratação do ponteiro João Franck

O Vedacit Vôlei Guarulhos anunciou a contratação do ponteiro João Franck. O atleta de 25 anos será o novo reforço do time guarulhense para a Superliga 2024-2025. Será a segunda passagem de João Franck pela equipe. O ponteiro vestiu as cores do flecha na temporada 2021-2022, onde conquistou o vice-campeonato paulista e chegou na semifinal da Superliga. O presidente Anderson Marsili contou como foi o processo de negociação para a volta do jogador

"O João chegou em um grande momento. Ele estava em fase de rescisão de contrato na Europa e voltou para casa. Com certeza vai ajudar muito no returno, para alcançarmos nossos objetivos", analisou Marsili.

No Brasil, Franck acumula passagens por Taubaté, Vôlei Renata, Farma Conde São José, Vôlei Itapetininga, Uberlândia. Ele atuava no Arkas Spor da Turquia.

João também já vestiu a camisa do Minas Tênis Clube, onde começou sua carreira cujo técnico era Nery Tambeiro, hoje técnico do flecha.

"Já trabalhei com ele no Minas, estava na base e era um dos melhores. Franck é um bom passador, com saque híbrido e consegue atacar bola muito alta, que é uma das coisas que mais estamos precisando. É um jogador que vem para acrescentar muito dentro da nossa equipe", disse o técnico.