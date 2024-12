Rodada da NBA: Com brilho de LaVine, Bulls derrotam os Celtics no clássico

A rodada da NBA foi movimentada nesta quinta-feira e madrugada de sexta. Dentre os destaques, o Chicago Bulls venceu o clássico contra o Boston Celtis por 117 a 108 com grande atuação de Zach LaVine, que anotou 36 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Do lado dos Celtics, Jayson Tatum teve um duplo-duplo, com 31 pontos e dez rebotes.

Com o triunfo, os Bulls chegaram à terceira vitória seguida (Hornets, Raptors e Celtics) e sua 13ª na temporada, enquanto os Celtics, vice-líderes da Conferência Leste, sofreram sua sexta derrota.

Bulls e Celtics se enfrentam novamente neste sábado, às 22h (de Brasília), no United Center, em Chicago.

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Em outro duelo desta rodada da NBA, o Golden State Warriors foi atropelado por 144 a 93 pelo Memphis Grizzlies no ginásio FedExForum. O destaque da partida foi Stephen Curry, mas pelo lado negativo, pois marcou apenas dois pontos e viu sua equipe ser superada por mais de 50 pontos de diferença.

O resultado fez os Warriors alcançarem sua terceira derrota seguida, e a 12ª na temporada, enquanto os Grizzlies alcançaram sua 19ª vitória, na vice-liderança da Conferência Oeste.

O Golden State Warriors jogará novamente neste sábado, às 22h, quando visitará o Minnesota Timberwolves, no Target Center. No mesmo dia, às 21h30, o Memphis Grizzlies visita o Atlanta Hawks no State Farm Arena.

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira e madrugada de sexta

Pistons 119 x 126 Jazz



Magic 99 x 105 Thunder



Wizards 123 x 114 Hornets



Raptors 94 x 101 Nets



Rockets 133 x 113 Pelicans



Spurs 133 x 126 Hawks



Mavericks 95 x 118 Clippers



Suns 111 x 120 Pacers



Timberwolves 107 x 133 Knicks



Blazers 126 x 124 Nuggets



Kings 100 x 113 Lakers