Pesquisão 2024: qual foi o melhor time do Brasil na temporada?

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Botafogo foi eleito o melhor time do Brasil na temporada 2024 na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

O Alvinegro recebeu 43,2% dos votos. O Palmeiras ficou em segundo, com 27%. O Internacional foi o terceiro, com 18,9%.

Outros quatro clubes foram citados na pesquisa: Corinthians (5,4%), Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo (os últimos três com 2,7%).

A pergunta feita aos atletas que atuam na Série A do Brasileirão foi: qual foi o melhor time do Brasil em 2024?

O Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores na temporada, feito que somente o Flamengo de Jorge Jesus e o Santos de Pelé haviam conseguido até então.

Em 2023, o Palmeiras foi eleito o melhor time do Brasil com 53,4% dos votos após se sagrar campeão brasileiro. O Fluminense, campeão da Libertadores do ano passado, ficou em segundo (20,9%).

O que é o Pesquisão UOL

O Pesquisão UOL 2024 foi respondido de forma anônima por 38 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 15 de dezembro.