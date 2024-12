Palmeiras: Além da qualidade, Andreas já tem carinho da torcida, diz Alicia

A possível contratação de Andreas Pereira pelo Palmeiras já tem a aprovação dos torcedores, disse Alicia Klein, no UOL News, nesta sexta (20).

A colunista apontou que há palmeirenses que chamam o meio-campista de "ídolo" por conta do lance que marcou a passagem do atleta pelo Flamengo - uma falha na final da Libertadores de 2021, justamente contra o Palmeiras.

O Andreas Pereira fez a alegria da internet: 'Já chega, ídolo'. Por causa daquele lance que resultou no gol do Deyvinho na final contra o Flamengo em que o Palmeiras conquistou a sua terceira Libertadores. Além da qualidade, ele já chega com o carinho da torcida do Palmeiras.

Alicia Klein

Mattos: São Paulo terá que ser criativo para substituir Rafinha na lateral

Diante da contenção de gastos no São Paulo prevista para 2025, o clube terá que ser criativo para buscar um substituto para Rafinha, disse Rodrigo Mattos

O São Paulo quer envolver o Moreira em uma negociação pelo Wendell, lateral esquerdo. [...] O Igor [Vinícius] é o substituto natural do Rafinha e é um bom jogador, mas o São Paulo precisa de mais. [...] Vai ter que ser criativo, mas tem que buscar outro jogador para ter com o Igor.

Rodrigo Mattos

