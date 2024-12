Héctor fala sobre dificuldade para se adaptar ao Brasil, mas projeta oportunidades no Corinthians

O atacante Héctor Hernández não teve um início de trajetória de sucesso no Corinthians. Atrapalhado por lesões, o espanhol disse que sentiu dificuldades para se adaptar ao Brasil, mas ao mesmo tempo espera ter mais oportunidades ao longo de 2025.

Um ponto que chamou a atenção de forma negativa de Héctor foi a violência da cidade de São Paulo. O atleta revelou que anda de carro blindado e classificou a capital paulista como "caótica".

"A adaptação foi muito difícil. Consigo me comunicar por conta da língua, eles me entendem, eu entendo eles. Mas a verdade é que São Paulo é uma cidade muito caótica e você tem que ter cuidado, é uma cidade perigosa, tanto que eu uso carro blindado. Tem muita delinquência, nossos seguranças precisam andar armados. É comum ver furtos, é um país que você tem que ter cuidado", disse Héctor Hernández em entrevista ao Elbon Yeah Podcast.

Héctor projeta um 2025 melhor, com mais chances de mostrar seu futebol. O camisa 22 disse que está totalmente recuperado fisicamente e espera ter oportunidades em meio a um calendário tão apertado como vai ser o do Corinthians na temporada que se aproxima.

"Me machuquei, acabei perdendo minutos e continuidade, mas estou recuperado. Temos muitas partidas com o Paulista e agora tenho a oportunidade de fazer meu nome", disse Héctor, que vê a forte concorrência no setor, com nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay, como positiva.

O jogador destacou o fanatismo da torcida corintiana no dia a dia e disse que foi até reconhecido em Madri por um torcedor. O atacante, que vai se reapresentar com o elenco no começo de janeiro, está passando suas férias na Espanha ao lado da família.

"Sou uma pessoa pública, o Corinthians é um clube muito grande e os corintianos te reconhecem. Eles vivem o futebol de outra maneira, são muito fanáticos. Me reconhceram em Madri, pediram para tirar foto, isso mostra a magnitude do clube. A torcida é incrível, é diferente, cantam a todo instate, o estádio inteiro. Totalmente diferente das torcidas daqui. No Brasil sao muito fanáticos, é muito sentimento pelo futebol, pelo clube", comentou Héctor.

Na última temporada, o atacante espanhol disputou cinco jogos (dois como titular) pelo Corinthians. O atleta teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita (1º grau) em setembro e depois sofreu uma contusão no ligamento colateral lateral do joelho direito em outubro.

O contrato de Héctor com o Corinthians é válido até final de 2026.