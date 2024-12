Após caso de racismo, jogo entre Grêmio e River na Brasil Ladies Cup é encerrado no intervalo

O confronto entre Grêmio e River Plate, válido pela fase de grupos da Brasil Ladies Cup, foi encerrado de forma antecipada nesta sexta-feira após um caso de racismo envolvendo Candela Díaz, jogadora da equipe argentina. A atleta fez gestos de macaco em direção a um gandula após o gol de empate do Grêmio, marcado por Maria. O placar parcial era de 1 a 1, com Julieta Romero tendo balançado as redes pelo River.

A confusão resultou na expulsão de seis jogadoras do River Plate: Candela Díaz, Martina Del Trecco, Keila Ojeda, Sabrina Alcaraz, Sofia Albarino e Giuliana González. Com isso, o time argentino ficou sem o número mínimo de atletas para continuar em campo, e a partida foi encerrada, garantindo a vitória por 3 a 0 ao Grêmio, conforme o regulamento. A equipe gaúcha, em suas redes sociais, lamentou o ocorrido e repudiou os atos discriminatórios.

O incidente ocorreu no fim do primeiro tempo e paralisou o jogo por cerca de 30 minutos. Após o término, dois gandulas, acompanhados da zagueira Brito e do preparador físico Thales de Oliveira, foram ouvidos na delegacia. Representantes do River, incluindo quatro jogadoras envolvidas, também prestaram depoimento.

A Brasil Ladies Cup afirmou que está no auxílio das vítimas e condenou o ocorrido. "A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate-ARG e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido".

RIV 1×1 GRE

Estamos na final da #LadiesCup2024. Infelizmente, a partida foi encerrada ao final do 1° tempo após o rival ter suas atletas expulsas por atos racistas e ficar sem o número mínimo regulamentar. Lamentamos o ocorrido e repudiamos qualquer ato discriminatório. pic.twitter.com/yQVm2wmFKT ? Gurias Gremistas (@GuriasGremistas) December 21, 2024

Com o resultado, o Grêmio chegou a sete pontos e avançou como líder do Grupo B, garantindo vaga na final contra o Bahia, que será disputada neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo.

Em nota, o River Plate declarou repúdio aos gestos discriminatórios e prometeu "medidas disciplinares correspondentes".