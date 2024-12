Praia Clube vence Ninh Binh e encaminha classificação para a semifinal do Mundial de Clubes de vôlei

Nesta quinta-feira, em Hangzhou, na China, o Praia Clube venceu o Ninh Binh, do Vietnã, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/12. O duelo foi válido pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei feminino.

Com a vitória, o time brasileiro chegou aos seis pontos no Grupo B e ocupa a segunda posição. Caso o Conegliano, da Itália, vença a equipe japonesa Red Rockets, nesta sexta-feira, o Praia Clube confirma sua vaga para a semifinal da competição.

O Jogo

O primeiro set começou equilibrado, com o Ninh Binh pontuando com sua melhor jogadora Bich Tuyen Nguyen. Porém, o Praia Clube começou a abrir vantagens com bons ataques de Carol Gattaz e fechou o set em 25/15.

A equipe brasileira manteve a regularidade no segundo set e contou com erros de Bich Tuyen Nguye para fechar com parcial de 25/17.

O Ninh Binh voltou para o terceiro set mais agressivo e ficou à frente do placar pela primeira vez na partida. Não demorou para o Praia Clube conseguir reverter a vantagem e, com bloqueio de Gabi Martins, fechou o jogo com um 25/12.