Palmeiras teria que escolher entre Paulinho e Gabriel Jesus, diz Arnaldo

O Palmeiras teria que escolher entre a possibilidade de comprar Paulinho e a de repatriar Gabriel Jesus, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta-feira (19).

O Atlético-MG topa vender Paulinho e quer ao menos 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) pelo atacante de 24 anos.

Aí seria ou um ou outro: seria Paulinho ou Gabriel Jesus. Evidentemente não dá para vir os dois mais o Facundo Torres.

O Paulinho já seria muito caro e o Gabriel Jesus é outra coisa.

Arnaldo Ribeiro

O colunista aprovou os nomes que interessam ao Palmeiras, que prioriza a contratação de um centroavante para 2025. Tanto Paulinho como Jesus são jovens e bons.

Acho interessante no Palmeiras uma coisa que o Botafogo já faz — você não enxerga veteranos.

A ideia que o Abel trabalha é ter jogadores com lenha para queimar, agora talvez de um nível maior tecnicamente.

Arnaldo Ribeiro

Com contrato até 2027 no Arsenal, Gabriel Jesus tem valor de mercado atual de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões), segundo o site especializado Transfermarkt.

Palmeiras precisa abrir o cofre porque adiou renovação do elenco, diz Casão

O Palmeiras precisa abrir o cofre para se reforçar em 2025 porque atrasou a renovação do seu elenco, avaliou o colunista Walter Casagrande.

O Paulinho é um ótimo atacante, um jogador jovem e tem diversas qualidades: finaliza bem, é forte fisicamente e se movimenta.

A questão do Palmeiras investir pesado nessa janela é porque ele demorou para fazer a renovação.

Walter Casagrande

Para o colunista, o Palmeiras segurou demais alguns jogadores que já poderiam ter deixado o clube.

Ele foi demorando, foi empurrando o mesmo grupo e chega uma hora que tem que sair um monte ao mesmo tempo. E aí tem que formar outro time porque tem jogadores no Palmeiras que já poderiam ter saído o ano passado, como o Gabriel Menino, Mayke, Zé Rafael e Rony.

Walter Casagrande

