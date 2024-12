João Fonseca supera norte-americano e garante vaga na semifinal do Next Gen ATP Finals

Nesta quinta-feira, em duelo válido pelo Next Gen ATP Finals, João Fonseca enfrentou o norte-americano Learner Tien (122º do ranking) em Jeddah, na Arábia Saudita, venceu por 3 sets a 1 (4/0, 4/0, 1/4 e 4/2) e se classificou para a semifinal do torneio.

Com dois triunfos nas duas partidas disputadas até o momento, o brasileiro de 18 anos já se garantiu na próxima fase, onde enfrentará o vencedor entre o francês Luca Van Assche (128º) e o norte-americano Nishesh Basavareddy (138º), duelo que ocorre nesta sexta.

"Acho que uma das coisas que mais melhorei neste ano foi a maturidade. Nesses grandes estádios, grandes jogos, obviamente fiquei nervoso, mas acho que me adaptei muito bem. A maneira como joguei desde o início foi muito boa. No terceiro set, Learner (adversário) jogou melhor. Ele começou a jogar de forma mais sólida. Mas melhorei minha consistência e foco e consegui a vitória", declarou João ao Next Gen ATP Finals, em entrevista pós-jogo.

João Fonseca retorna às quadras também nesta sexta-feira, às 14h1o (de Brasília), quando encara o já eliminado Jakub Mensik apenas para cumprir tabela.

O brasileiro dominou o primeiro set ao quebrar todos os games de Learner Tien, que começou sacando, e vencer por 4/0. No segundo set, João Fonseca manteve tal constância, quebrou logo o primeiro game e forçou muitos erros do adversário, triunfando com um novo 4/0.

Já no terceiro set, o norte-americano se recuperou, conseguiu sua primeira quebra e contou com com nove erros do brasileiro, que perdeu por 4/1. No quarto e último set, a partida se equilibrou com serviços confirmados por ambos, mas Fonseca se sobressaiu no fim e venceu por 4/2.