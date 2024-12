Lavieri: Vini melhor do mundo tira peso das costas que Neymar não tirou

O prêmio de melhor jogador do mundo vencido por Vini Jr. tira um peso das costas do craque brasileiro do qual Neymar nunca se livrou, analisou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (18).

Para o Vini pode ajudar também no aspecto mental, porque a gente sabe que o Vini valoriza muito esse prêmio e tinha como objetivo ser o melhor do mundo.

Espero que isso agora o ajude a tirar esse peso das costas.

Danilo Lavieri

Na avaliação do colunista, Neymar não ter conquistado o prêmio de melhor do mundo é uma das maiores frustrações de sua carreira.

A gente sabe, por exemplo, que o Neymar passou a carreira toda buscando um prêmio de melhor do mundo e isso faz muita diferença na hora que o cara entra em campo, na hora que o cara se prepara.

Objetivos não alcançados podem frustrar os jogadores.

Danilo Lavieri

Com o The Best concedido a Vini Jr., um jogador brasileiro volta a ter o status de melhor do mundo após 17 anos. O último havia sido Kaká, em 2007, quando venceu o prêmio da Fifa e também a Bola de Ouro, concedida pela revista France Football.

