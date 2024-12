Hugo Moura acredita que Vasco fez boa temporada, mas lamenta eliminação na Copa do Brasil

Volante do Vasco, Hugo Moura fez um balanço da temporada cruzmaltina em 2024. O jogador de 26 anos disse que o clube teve um bom desempenho ao longo do ano, mas ressaltou que poderia ter alcançado a final da Copa do Brasil.

"Foi uma temporada muito boa. A gente queria ter chegado mais longe na Copa do Brasil, ficou um gostinho de que a gente poderia chegar na final e conquistar algo. Mas creio que foi uma temporada regular da equipe. Que 2025 possa ser melhor e que a gente possa obter todos os nossos objetivos", afirmou Hugo, em entrevista à Vasco TV, nesta quarta-feira.

Hugo Moura chegou ao Vasco em 2024 e totalizou 37 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências efetuadas! O meio-campista conversou com a VascoTV, projetou o próximo ano e comentou a sua relação com a torcida vascaína! Confira a Retrospectiva de Hugo Moura! ?

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal pelo Atlético-MG. O Cruzmaltino perdeu o jogo de ida de virada por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e empatou na volta em 1 a 1, no São Januário, no Rio de Janeiro.

Contratado em abril deste ano, Hugo Moura foi o 12º jogador do Vasco com mais jogos na temporada. Ao todo, o volante disputou 37 partidas, com dois gols e quatro assistências.

Além da boa campanha na Copa do Brasil, o Vasco encerrou o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, com 50 pontos, e se classificou para a Sul-Americana. No Campeonato Carioca, o Cruzmaltino caiu na semifinal para o Nova Iguaçu.