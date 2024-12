Criciúma anuncia a contratação do técnico Zé Ricardo para 2025

O Criciúma anunciou a contratação do experiente treinador Zé Ricardo, de 53 anos, para a próxima temporada, nesta quarta-feira (18). O técnico comandou o Goiás em 2024.

Zé soma diversas passagens por clubes brasileiros e internacionais. Até 2016, treinou a base do Flamengo. Posteriormente, foi efetivado e fez 90 jogos com o Rubro-Negro.

Além disso, no Brasil, também soma passagens por Vasco, Botafogo Fortaleza, Internacional e Cruzeiro. No exterior, passou pelo Qatar SC e Shimizu S-Pulse, do Japão.

Em 2025, o Criciúma disputará a Recopa estadual, o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia na temporada acontece no dia 19 de janeiro (domingo), às 16h (de Brasília), diante do Concórdia, pelo Campeonato Catarinense.