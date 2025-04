Com retornos de Dudu, Tobias e Esquivel, Athletico-PR fecha preparação para duelo contra o Criciúma

Nesta quarta-feira, no gramado da Ligga Arena, o Athletico-PR encerrou a preparação para encarar o Criciúma, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Maurício Barbieri contará com os retornos de Dudu, Tobias e Esquivel.

Dudu foi desfalque na estreia, contra o Paysandu, por sentir dores no joelho. Tobias, por sua vez, sentiu um desconforto na panturrilha e também não entrou em campo.

Já Esquivel ainda não estreou na temporada. O lateral esquerdo, que está recuperado de uma lesão crônica no púbis, até foi relacionado para a partida contra o Cianorte, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense, mas não entrou.

Sob o comando de Maurício Barbieri, o elenco do Furacão realizou exercícios de ativação e, posteriormente, foram ao gramado, onde trabalharam estratégias para o confronto.

Após o término do treinamento, os jogadores se transferiram ao CAT Caju para se concentrarem. O duelo contra o Criciúma acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena.

Veja a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Mycael, Santos e Carlos Eduardo

Defensores: Belezi, Léo, Habraão e Tobias Figueiredo

Laterais: Dudu, Fernando, Esquivel e Hayen Palacios

Meio-campistas: Falcão, Felipinho, João Cruz, Juninho, Raul e Zapelli

Atacantes: Alan Kardec, Arriagada, Di Yorio, Isaac, Kayke, Leozinho e Luiz Fernando