São Paulo x Alianza Lima: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo recebe o Alianza Lima, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

O São Paulo visitou o Atlético-MG, o último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com o resultado, a equipe segue sem vencer pela competição. O Tricolor se encontra com dois pontos somados, na 14ª posição.

Já pela estreia da Libertadores, o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, e aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos. Caso derrote o Alianza por três gols de diferença, a equipe comandada por Zubeldía assume a ponta da chave.

Para o duelo, Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem como desfalques.

Do outro lado, o Alianza Lima ocupa a terceira colocação do grupo, com nenhum ponto somado, e tenta conquistar sua primeira vitória na competição continental. Já no Campeonato Peruano, possui 13 pontos, na quarta posição.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X ALIANZA LIMA

Local: Morumbi, em São Paulo, SP



Data: 10 de abril de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera



Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte



VAR: Carlos Orbe

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Wendell (Enzo Diaz); Alisson, Marcos Antônio; Cédric, Luciano, Ferreira; Calleri



Técnico: Zubeldía

ALIANZA LIMA: Vizcarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Lavandeira, Noriega, Quevedo; Barcos, Succar



Técnico: Néstor Gorosito