Com golaços, PSG vira sobre o Aston Villa e abre vantagem pelas quartas da Champions

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain (PSG) virou sobre o Aston Villa pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, com golaços, a equipe do técnico Luís Henrique venceu por 3 a 1.

Com o resultado, o PSG sai em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal do torneio continental. O jogo de volta está marcado para terça-feira, às 16h (de Brasília), no Villa Park.

O próximo confronto da equipe francesa será justamente diante do adversário britânico. Já o Aston Villa enfrenta o Southampton neste sábado, às 11h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo

O PSG foi superior ao Aston Villa durante o início da primeira etapa, mas encontrou o goleiro Emiliano Martínez em uma noite inspirada. Já a equipe inglesa aproveitou uma das poucas chances e, aos 35 minutos, Tielemans cruzou na pequena área para Rogers marcar.

A equipe de Luís Henrique não se abalou. Aos 39 minutos do primeiro tempo, buscou o empate com um belo chute de Doué de fora da área, sem chance para Martínez.

No segundo tempo, logo com quatro minutos, Fábian Ruiz passou para Kvaratskhelia, que conduziu a bola até a área e virou a partida para o PSG. Aos 47, Nuno Mendes ampliou e deixou seu time mais perto da semifinal da Champions.