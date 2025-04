Raphinha comenta declaração polêmica para Romário: "Não volto atrás"

Autor do primeiro gol da goleada do Barcelona sobre o Borussia Dortmund por 4 a 0, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o atacante Raphinha comentou pela primeira vez as declarações que deu para Romário, antes do jogo do Brasil contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Às vésperas da partida, o jogador esquentou o clássico ao prometer que daria "porrada neles". Nesta quarta-feira, o brasileiro afirmou que não se arrepende do que falou, apesar de pontuar que sua declaração pode ter sido interpretada de maneira errada.

"Já esperava que iria repercutir bastante, eu sabia a grandeza do jogo. Como falei, de repente a palavra não foi a correta, mas o meu pensamento vestindo a camisa da Seleção é esse, independentemente do que quer dizer defender, de como vou defender, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em defender os meus, seja lá na Seleção ou aqui no Barcelona", comentou em entrevista à TNT Sports Brasil.

"Se tiver que brigar, independentemente contra quem seja, pelo bem da Seleção, eu vou fazer. Não volto atrás em nenhuma palavra do que falei, de repente a maneira com que falei foi um pouco agressiva, mas também tem a interpretação. Tem gente que interpreta de uma maneira, gente que interpreta de outra maneira, mas independentemente de qualquer coisa, se tiver que brigar pela camisa da Seleção, enquanto eu estiver lá, eu vou fazer", completou.

Na descida para os vestiários do jogo entre Argentina e Brasil, Raphinha levou um encontrão de Dibu Martínez e ameaçou reagir. Outros jogadores da Albiceleste, como Cristian Romero e Leandro Paredes, chegaram a provocar o camisa 11, que foi contido por Endrick. Outros atletas se dirigiram até o local e apartaram o tumulto.