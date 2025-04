Após vitória do Barcelona, Raphinha retoma fala polêmica sobre a Argentina: 'Não volto atrás'

Após a vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Raphinha voltou a falar sobre a polêmica declaração dada antes do clássico sul-americano entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante havia prometido "porrada dentro e fora de campo" aos argentinos, o que gerou grande repercussão, especialmente após a derrota brasileira por 4 a 1 em Buenos Aires.

Ciente da repercussão, o camisa 11 do Barça buscou esclarecer o que quis dizer. "Já esperava que ia repercutir pela grandeza do jogo. De repente a palavra não foi a correta", reconheceu o jogador. "Meu pensamento na seleção é esse, defender a camisa, meu país, independentemente de como defender. Vou defender os meus no Brasil, no Barcelona. Se tiver que brigar, vou fazer."

Apesar do tom mais reflexivo, Raphinha manteve sua postura firme em relação à declaração que deu ao ex-jogador Romário antes do clássico. "Não volto atrás de nenhuma palavra do que falei. De repente foi agressivo, gera uma interpretação de uma maneira ou de outra."

Com a seleção brasileira na quarta colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, a equipe volta a campo apenas em junho, contra o Equador, fora de casa. O Brasil está atrás de Argentina (31), Equador (23) e Uruguai (21), e ainda busca recuperação após resultados oscilantes na competição.

Raphinha, por sua vez, segue em alta no Barcelona. Após boa atuação contra o Borussia, ele já se prepara para a próxima partida do Campeonato Espanhol. Os catalães enfrentam o Leganés neste sábado, às 16h (de Brasília), fora de casa, no Estádio Municipal de Buarque, pela 31ª rodada da competição.