Fluminense x San José: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Após estrear na Copa Sul-Americana com vitória sobre o Once Caldas por 1 a 0 na Colômbia, o Fluminense tenta manter os 100% de aproveitamento no Grupo F. O Tricolor recebe o San José, da Bolívia, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Paramount+.

#NesteDia, há dois anos, o retorno de um ídolo, uma goleada histórica e um título inesquecível! ??? pic.twitter.com/dAmRgDzdAL ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2025

O time brasileiro soma três pontos, dois a mais do que os bolivianos e o Unión Española, do Chile, que empataram por 1 a 1 na primeira rodada.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe da importância de ganhar em casa em um torneio onde, na fase de grupos, apenas o primeiro colocado se garante nas oitavas de final. O segundo terá que disputar uma repescagem contra o terceiro lugar da Copa Libertadores.

"Vamos ter pouco tempo entre um jogo e outro e vamos ter que ir progredindo na base da conversa e dentro de campo. Mas sabemos da importância de ganhar nossas partidas no Rio de Janeiro", disse.

Para este duelo o Fluminense não poderá contar com o lateral direito Guga, vetado com lesão na coxa esquerda. Assim, Samuel Xavier vai assumir o posto. O treinador pode preservar alguns atletas de olho no duelo de domingo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo lado do San José, o técnico Dalcio Giovagnoli vai manter a base que atuou na rodada passada. No último domingo o time venceu o Independiente Petrolero por 2 a 0, pelo Campeonato Boliviano, onde é o líder com seis pontos ganhos.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X SAN JOSÉ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 10 de abril de 2025 (quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Roberto Pérez (Peru)



Assistentes: Jesus Sánchez (Peru) e Enrique Pinto (Peru)



VAR: Gabriel González (Equador)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, Lima e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

SAN JOSÉ: Bruno Poveda, Jhoni Ramallo, Augusto Seimandi, Ezequiel Michelli e Dico Roca; Sergio Villamil, Joel Bejarano, Fernando Arismendi e Moisés Calero; Joel López Pissano e Raúl Becerra



Técnico: Dalcio Giovagnoli