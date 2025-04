Brasil vence o Chile e avança à final do Sul-Americano sub-17

O Brasil está na final do Sul-Americano sub-17. Nesta quarta-feira, a Amarelinha venceu o Chile por 1 a 0, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. O gol da classificação foi marcado por Dell.

Desta maneira, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Colômbia e Venezuela na final da competição, que será disputada neste sábado.

A competição decidirá os sete representantes da América do Sul na Copa do Mundo sub-17, que acontecerá no Catar, entre 5 e 27 de novembro deste ano. Até o momento, Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, Argentina e Equador garantiram suas vagas.

O gol da Seleção Brasileira foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo. Ruan Pablo avançou pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou para Dell, que apenas empurrou para o gol e correu para o abraço.