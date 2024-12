Atalanta goleia Cesena e avança às quartas de final Copa da Itália

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Atalanta recebeu o Cesena no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, goleou por 6 a 1 e se classificou para as quartas. Zappacosta, De Ketelaere (2), Samardzic (2) e Brescianini balançaram as redes para os mandantes, enquanto Ceesay descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Atalanta avançou para as quartas de final da competição nacional e já conhece seu próximo adversário: o Bologna. Do outro lado, com a derrota, o Cesena foi eliminado e se despediu do torneio.

A Atalanta volta aos gramados no próximo domingo, às 14h (de Brasília), quando recebe o Empoli, novamente no Atleti Azzurri d'Italia, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, ás 11h, o Cesena visita o Juve Stabia, no Stadio Romeo Menti, pela 18ª rodada da Série B do futebol italiano.

O placar foi inaugurado pela Atalanta logo aos três minutos do primeiro tempo. Em rápida troca de passes pela esquerda, Zappacosta recebeu na pequena área e bateu firme, rasteiro, para marcar.

A Atalanta ampliou a vantagem aos oito minutos da etapa inicial. Após receber na entrada da área, De Ketelaere finalizou forte, no canto direito.

Aos 27 minutos da primeira etapa, a Atalanta aumentou a diferença. Samardzic dominou na área e arrematou. Antes de entrar, a bola desviou no defensor Cesena e encobriu o goleiro.

O time da casa marcou seu quarto gol na partida aos 35 minutos do primeiro tempo. Após envolvente tabela na área adversária, De Ketelaere girou e concluiu rasteiro.

Em cobrança de falta rápida do ex-São Paulo Rafael Tolói, Samardzic se encontrou sem marcação, cara a cara com o goleiro, e bateu cruzado para fazer aos 26 minutos do segundo tempo.

O sexto e último tento da Atalanta foi marcado aos nove minutos da etapa final. Após receber pela direita, Samardzic arrematou alto, no canto direito.

Aos 45 minutos da segunda etapa, o Cesena marcou seu gol de honra com Ceesay, que assumiu a responsabilidade após pênalti assinalado pelo árbitro e converteu.