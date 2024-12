Paraguai vence o Pumas e decide vaga na final da Brasil Ladies Cup contra o Bahia

Na noite desta terça-feira, a seleção do Paraguai venceu o Pumas, do México, por 3 a 1, pela segunda rodada da Brasil Ladies Cup. No Canindé, os gols paraguaios foram marcados por Claudia Martinez, Celeste Aguilera e Rivieros, enquanto Stephanie Ribeiro descontou para as mexicanas.

Com a vitória, o Paraguai chega a seis pontos, se mantendo na liderança do Grupo A do torneio. Já o Pumas fica com um ponto, em terceiro lugar, e não tem mais chances de chegar à final. Na Brasil Ladies Cup, os líderes de cada grupo se garantem na decisão.

Na última rodada da fase de grupos, o Paraguai enfrenta o Bahia em um confronto direto pela liderança da chave e, consequentemente, a vaga na final. A equipe baiana tem quatro pontos. Um empate já garante a seleção paraguaia na decisão. O duelo está marcado para quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Canindé.

O Pumas, por sua vez, enfrentará o Avaí, que ainda não pontuou e também não tem mais chances de chegar à final. O jogo também será no Canindé, na mesma data, às 16h.

O JOGO

Logo aos quatro minutos, a goleira do Paraguai, Patricia Lopez, saiu jogando errado e deu a bola no pé de Nayely Bolaños, que foi derrubada na área por Camila Barbosa. Na cobrança do pênalti, Stephanie Ribeiro chutou mal para o Pumas e viu a goleira paraguaia defender duas vezes.

Aos 12 minutos, o Paraguai abriu o placar. Luz Maria lançou para o ataque e viu Claudia Martinez ganhar das defensoras e deslocar a goleira para marcar.

As paraguaias ampliaram antes do intervalo. Claudia Martinez avançou pela direita e encontrou Celeste Aguilera, que fez o segundo aos 38.

Na segunda etapa, o Pumas ainda ficou com uma jogadora a menos. Aos 13, Acosta estava ficando cara a cara com a goleira do Pumas quando foi derrubada por Paola Alvarez, que recebeu o cartão vermelho direto.

Com a vantagem numérica, o Paraguai chegou ao terceiro gol. Com 30 minutos, Rivieros subiu mais que a zaga em escanteio. O Pumas ainda descontou em cobrança de falta de Stephanie Ribeiro após falha da goleira.