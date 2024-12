Flamengo parabeniza Vinicius Júnior por prêmio de melhor jogador do ano: "O mundo inteiro é seu"

O brasileiro Vinicius Júnior foi eleito nesta terça-feira pelo The Best, da Fifa, o melhor jogador do mundo em 2024. O Flamengo, clube que revelou o atacante, parebenizou o camisa sete do Real Madrid.

"A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados. O mundo inteiro é seu e sua gente tá em festa, cria!", escreveu o Flamengo nas redes sociais.

A história do craque brasileiro com o Rubro-Negro começou em 2005, quando ele tinha apenas cinco anos de idade. Vini passou por todas as etapas das categorias de base o clube carioca, até ser promovido para o profissional, em 2017.

Vini, É muito difícil encontrar palavras pra dizer o quanto te amamos. Nascido, criado e condecorado vestindo vermelho-e-preto. Dividimos o Manto, os ídolos, as arquibancadas; as angústias e as festas. Nosso. Te ver é nos vermos. Seus sonhos são nossos sonhos. Suas lutas são... pic.twitter.com/sLnXfl8bJk ? Flamengo (@Flamengo) December 17, 2024

Com a camisa do Flamengo, o brasileiro soma 14 gols e cinco assistências em 69 jogos. Em maio de 2017, o jogador foi negociado com o Real Madrid. No entanto, ele chegou ao clube espanhol em julho do ano seguinte, quando completou 18 anos.

Vinicius Júnior era o favorito para vencer o prêmio da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, no fim de outubro. Entretanto, uma reviravolta aconteceu e o volante espanhol Rodri venceu o troféu.

Na última temporada europeia completa, Vinicius Júnior foi peça fundamental nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. O brasileiro disputou 39 jogos, marcou 24 gols e deu 11 assistências, sendo eleito o melhor jogador da Champions.

Veja o texto completo do Flamengo para Vinicius Júnior

"Vini,

É muito difícil encontrar palavras pra dizer o quanto te amamos.

Nascido, criado e condecorado vestindo vermelho-e-preto. Dividimos o Manto, os ídolos, as arquibancadas; as angústias e as festas. Nosso.

Te ver é nos vermos. Seus sonhos são nossos sonhos. Suas lutas são nossas lutas. Suas conquistas são nossas conquistas.

Meu Garoto do Ninho, você representa ao máximo todos os valores de quem acredita e defende o Flamengo: amor pelo esporte, raça até a última gota de suor, alegria nas conquistas, sangue nos olhos contra as injustiças e força nas adversidades. Vibração em cada vitória, dentro e fora de campo - e você vence muito, moleque!

Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você.

A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados.

O mundo inteiro é seu e sua gente tá em festa, cria!"