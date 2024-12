Empresa investe R$ 5,4 milhões em novo Reffis e São Paulo festeja economia

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo comemora uma economia de mais de R$ 5 milhões com a inauguração do novo Reffis no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O que aconteceu

O Tricolor do Morumbi e a empresa de aparelhos fitness Matrix inauguraram na última segunda-feira (16) o novo Reffis para os jovens das categorias de base. A empresa investiu cerca de R$ 5,4 milhões para tirar o projeto do papel.

O UOL apurou que o acordo foi muito comemorado pela diretoria. A dívida do São Paulo já superou os R$ 700 milhões e o ano de 2025 será ainda mais difícil quando o assunto for as finanças, por isso o acordo é celebrado internamente.

A modernização das dependências que incluem academia, fisioterapia e fisiologia, seguirão no clube mesmo se o acordo de cinco anos entre as partes não seja renovado.

Tricolor vê novas tecnologias influenciando diretamente em última conquista na base. A diretoria credita que elas tiveram impacto direto no título da Copa do Brasil sub-20 conquistado pelo São Paulo, que saiu perdendo para o Palmeiras na final por 2 a 0, mas conseguiu a virada no segundo tempo, batendo o rival por 3 a 2 e erguendo a taça.

O São Paulo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no dia 4 de janeiro. A equipe juvenil enfrentará o Serra Branca EC, da Paraíba, em Jaú.

Matrix também comemora acordo

A reportagem conversou com Reginaldo Recchia, diretor da Matrix que esteve no CT de Cotia para acompanhar a inauguração.

"Ficamos sabendo que o São Paulo estava interessado em fazer alguma coisa nova em nível de CT. Conversamos, eles estavam precisando de algo inovador. Casou a necessidade deles com a nossa disposição em querer fazer, e isso foi perfeito", disse.

"A exposição da marca é para mostrar a performance de quem for praticar: tanto o atleta quanto o leigo que quer manter a saúde. A parceria com o São Paulo é para mostrar isso para o mundo. Hoje já temos parceria com a seleção da França, Alemanha, Bélgica. Estamos inseridos dentro do esporte e o investimento foi feito para dar suporte às joias brutas daqui para que elas sejam lapidadas", acrescentou.