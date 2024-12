Ao lado de MC Hariel, Memphis levanta bandeira do Corinthians em Gana; confira

O atacante Memphis Depay está passando suas férias em Gana, na África, mas mesmo assim não se desconecta do Corinthians. Nesta terça-feira, ao lado de MC Hariel, o holandês foi registrado levantando uma bandeira do Timão no território africano, vestindo a segunda camisa da equipe.

O nosso #TimãoPeloMundo de hoje vem diretamente de Acra, capital de Gana, com MC Hariel e Memphis! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/9Bkp44IoYL ? Corinthians (@Corinthians) December 17, 2024

Memphis tem uma forte ligação com Gana, país onde seu pai nasceu. O jogador viajou para Acra, a capital ganesa, assim que terminou a temporada no Brasil e tem aproveitado os últimos dias para se reconectar com as crianças da comunidade onde mantém um projeto social.

Memphis e MC Hariel, corintiano assumido, estão gravando um clipe em Gana. A dupla já havia visitado comunidades em São Paulo com o mesmo intuito.

Além de MC Hariel, quem está com Memphis em Gana é Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Ao lado do dirigente corintiano, o atacante promoveu uma competição de polo, denominada Memphis Polo Cup, no último final de semana.