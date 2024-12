Ancelotti sobre Vini Jr. ser eleito melhor do mundo na Fifa: 'Está pronto'

O técnico Ancelotti, do Real Madrid, acredita que Vinicius Junior está pronto para ser reconhecido o melhor do mundo no The Best, premiação da Fifa que ocorre nesta terça (17).

Eu acho que ele está pronto para o que está fazendo. Ele é um jogador fantástico. Eu acho que ele está pronto para o que está fazendo. E no último ano, no ano passado e no ano que vem, ele está pronto. Carlo Ancelotti, sobre Vini Jr ser o melhor do mundo

O treinador italiano exaltou o atacante brasileiro em entrevista coletiva antes da final do Intercontinental, contra o Pachuca. A partida será disputada nesta quarta (18).

O torneio mundial está sendo disputado em Doha, no Qatar, mesma cidade em que ocorre a cerimônia de gala da Fifa. O anúncio dos vencedores será feito a partir das 14h (de Brasília). Vini é um dos favoritos e pode faturar o título após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, da France Football, tendo sido superado por Rodri.

O inglês Jude Bellingham, companheiro de Real, fez coro ao "lobby" por Vini. O meio-campista, que também é um dos indicados na principal categoria do evento, disse que será merecido caso o brasileiro conquiste o prêmio.