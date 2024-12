São Paulo aguarda liberação do Porto para anunciar Wendell: "Está com muita vontade de vir"

O São Paulo já tem tudo acertado para que Wendell se converta no novo jogador do clube. O lateral esquerdo que pertence ao Porto já concordou com as bases do contrato e agora aguarda apenas a liberação do clube português para retornar ao futebol brasileiro.

"Belmonte [diretor de futebol] e Rui Costa [executivo de futebol] têm conduzido essa negociação. O que eu posso falar é que é um atleta que está com muita vontade de vir. Eu estive com ele na Copa América, conversamos muito daquela possibilidade. Tem alguns ajustes com o Porto, que agora é uma questão de negociação, mas eu sinto que tem possibilidade", afirmou o presidente Julio Casares.

Casares foi chefe da delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa América, em julho deste ano, nos EUA. Wendell foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar a competição e durante as semanas de convívio na concentração o presidente são-paulino manteve conversas preliminares com o lateral esquerdo, que deu sinal positivo para que o clube buscasse tirá-lo do Porto.

"Nesse mercado eu só acredito quando já estiver com o contrato assinado. Porém, ele está com muita vontade, a família também, ele é um atleta que quer voltar à Seleção Brasileira, tem potencial, e vestindo nossa camisa eu acho que ele ganha muita chance nesse sentido, e vai nos ajudar muito, estamos precisando de um lateral esquerdo. Eu estou otimista, mas não significa que dará certo", prosseguiu Casares.

O grande entrave na negociação é que Wendell tem contrato com o Porto até junho de 2025, e o clube português espera receber uma compensação para liberar o atleta antes do vínculo expirar. O São Paulo, por sua vez, não está disposto a investir dinheiro sendo que em seis meses o lateral estará livre no mercado.

"Eu só acho que tem agora as questões burocráticas, e muita gente fala que o São Paulo demorou ou que tomou um "chapéu", mas não, o São Paulo vai no seu limite, da sua forma responsável que tem que ser, isso não é chapéu. Quando você desiste, o outro pode contratar, se eu ofereço um número "x" e o outro oferecer 30% ou 20% a mais, ele leva, é assim que funciona. Mas, estou otimista, acho que vamos caminhar bem com ele, vamos aguardar", concluiu.