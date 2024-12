Santos promove exibição de troféus e camisa de Pelé com entrada gratuita

Nesta quarta-feira, o Santos anunciou um evento de exibição de itens históricos do clube. A partir desta terça-feira (17) até o dia 27 (sexta-feira) deste mês, o Peixe irá promover uma exposição de troféus em parceria com a Associação Comercial de Santos (ACS), com entrada gratuita.

A exposição estará aberta para visitação de segunda a sábado, das 9h (de Brasília) às 19h. A Associação Comercial de Santos fica na Rua XV de Novembro, 137, no centro de Santos (SP).

Estarão expostos os troféus de diversos períodos da vasta história do Santos. Dentre outros, serão exibidas as taças históricas da Libertadores da América de 2011 e do Mundial de 1962. Outra atração será a camisa 10 eternizada por Rei Pelé, utilizada em 2024 apenas no Paulistão e retornará, em 2025, para a Série A do Brasileirão.

"A Rua XV sempre foi um reduto do café e do Santos FC e a Associação Comercial de Santos o núcleo aglutinador dos empresários santistas. Nada mais justo nesse momento de reconstrução do que realizarmos essa exposição para aproximar ainda mais a Cidade e os torcedores do nosso clube. É sempre positivo relembrar a história e os feitos mais recentes", começou afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

"Nosso retorno à Série A em 2025 e conquista de uma vaga para a Copa do Brasil são marcos importantes nessa fase de reconstrução", finalizou.

O Alvinegro Praiano retorna à Primeira Divisão após ser campeão da Série B, com 69 pontos conquistados. Além do Santos, outros três times garantiram vaga na elite de 2025, são eles: Mirassol, Sport e Ceará.

"É emocionante ver esses troféus, que representam conquistas tão significativas para o clube e para nossa cidade, sendo expostos aqui na nossa Associação. O ano de 2024 foi marcado pela reconstrução e pelo retorno triunfante do time. É um orgulho ver essas vitórias compartilhadas com a comunidade no coração de Santos", complementou Mauro Sammarco, presidente da ACS.