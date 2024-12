Prêmio The Best Fifa: saiba informações, indicados e onde assistir à cerimônia da nona edição

A Fifa irá anunciar, nesta terça-feira, os vencedores da nona edição do prêmio The Best Fifa Football Awards. A premiação ocorrerá em um jantar de gala em Doha, no Catar, e acontece de forma virtual, na Aspire Academy.

O Brasil conta com alguns indicados. O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, e o goleiro Ederson, do Manchester City estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador e melhor, goleiro, respectivamente. O técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira feminina, concorre ao de melhor treinador da categoria.

Marta concorre ao prêmio que leva seu nome (Prêmio Marta) que decide o gol mais bonito da temporada. Torcedor do Vasco, Guilherme Gandra Moura, o "pequeno Gui" é um dos indicados ao "Prêmio Torcedor" da Fifa.

Onde assistir?

O anúncio dos vencedores será transmitido, ao vivo, a partir das 14 horas (de Brasília), através do FIFA.com.

?? 17 December, 2024

?? Doha, Qatar The winners of the ninth edition of #TheBest FIFA Football Awards will be unveiled in Doha, with the special event broadcast live on https://t.co/fRxkSMy6ji: ? FIFA (@FIFAcom) December 16, 2024

O evento contará com a presença de autoridades, como o presidente da Fifa, membros do conselho, lendas do futebol e outros embaixadores locais e regionais, além de pioneiros do esporte.

Todos os vencedores dos prêmios foram escolhidos por meio de um sistema de votação com peso igual entre torcedores, capitães e técnicos das seleções nacionais femininas e masculinas, além de representantes da mídia.

Os torcedores também participaram da votação para a formação das seleções feminina e masculina do The Best Fifa. Para a escolha dos 11 iniciais, os torcedores tinham à disposição uma lista com os 77 jogadores e jogadoras, escalando-os em formações predefinidas. O resultado se deu com base nessa votação e na consulta de um painel de especialistas.

A partir deste ano, o The Best passará a incluir o "Prêmio Marta", que será concedido à autora do gol mais bonito do futebol feminino no ano. A votação neste quesito foi dividida entre torcedores e o painel de lendas da Fifa. O vencedor do Prêmio Torcedor da Fifa foi escolhido apenas por torcedores, enquanto o do Prêmio Fair Play da Fifa foi decidido por especialistas.

Veja as premiações e indicados a cada prêmio da Fifa:

Melhor jogadora

Aitana Bonmati (Espanha), jogadora do Barcelona



Barbra Banda (Zâmbia), jogadora do Shanghai Shengli/Orlando Pride



Caroline Graham Hansen (Noruega), jogadora do Barcelona



Keira Walsh (Inglaterra), jogadora do Barcelona



Khadija Shaw (Jamaica), jogadora do Manchester City



Lauren Hemp (Inglaterra), jogadora do Manchester City



Lindsey Horan (Estados Unidos), jogadora do Olympique Lyonnais



Lucy Bronze (Inglaterra), jogadora do Barcelona e Chelsea (atual)



Mallory Swanson (Estados Unidos), jogadora do Chicago Red Stars



Mariona Caldentey (Espanha), jogadora do Barcelona e Arsenal (atual)



Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave



Ona Batlle (Espanha), jogadora do Barcelona



Salma Paralluelo (Espanha), jogadora do Barcelona



Sophia Smith (Estados Unidos), jogadora do Portland Thorns



Tabitha Chawinga (Maláui), jogadora do Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais (atual)



Trinity Rodman (Estados Unidos), jogadora do Washington Spirit

Melhor jogador

Dani Carvajal (Espanha), jogador do Real Madrid



Erling Haaland (Noruega), jogador do Manchester City



Federico Valverde (Uruguai), jogador do Real Madrid



Florian Wirtz (Alemanha), jogador do Bayer Leverkusen



Jude Bellingham (Inglaterra), jogador do Real Madrid



Kylian Mbappé (França), jogador do Paris Saint-Germain e Real Madrid (atual)



Lamine Yamal (Espanha), jogador do Barcelona



Lionel Messi (Argentina), jogador do Inter Miami



Rodri (Espanha), jogador do Manchester City



Toni Kroos (Alemanha), jogador do Real Madrid (agora aposentado)



Vinicius Júnior (Brasil), jogador do Real Madrid

Melhor treinador (futebol feminino)

Arthur Elias (Brasil), técnico do Brasil



Elena Sadiku (Suécia), técnica do Celtic



Emma Hayes (Inglaterra), técnica do Chelsea e dos Estados Unidos (atual)



Futoshi Ikeda (Japão), técnico do Japão



Gareth Taylor (Inglaterra), técnico do Manchester City



Jonatan Giraldez (Espanha), técnico de Barcelona e Washington Spirit (atual)



Sandrine Soubeyrand (França), técnica do Paris FC



Sonia Bompastor (França), técnica do Olympique Lyonnais e Chelsea (atual)

Melhor treinador (futebol masculino)

Carlo Ancelotti (Itália), técnico do Real Madrid



Lionel Scaloni (Argentina), técnico da Argentina



Luis de la Fuente (Espanha), técnico da Espanha



Pep Guardiola (Espanha), técnico do Manchester City



Xabi Alonso (Espanha), técnico do Bayer Leverkusen

Melhor goleira

Alyssa Naeher (Estados Unidos), goleira do Chicago Red Stars



Ann-Katrin Berger (Alemanha), goleira do Chelsea e NJ/NY Gotham (atual)



Ayaka Yamashita (Japão), goleira de INAC Kobe Leonessa e Manchester City (atual)



Cata Coll (Barcelona), goleira do Barcelona



Mary Earps (Inglaterra), goleira do Manchester United e Paris Saint-Germain (atual)

Melhor goleiro

Andriy Lunin (Ucrânia), goleiro do Real Madrid



David Raya (Espanha), goleiro do Arsenal



Éderson (Brasil), goleiro do Manchester City



Emiliano Martínez (Argentina), goleiro do Aston Villa



Gianluigi Donnarumma (Itália), goleiro do Paris Saint-Germain



Mike Maignan (França), goleiro do Milan



Unai Simon (Espanha), goleiro do Athletic Club

Prêmio Marta

Delphine Cascarino (pelo Lyon, em Lyon x Benfica)



Marina Hegering (pelo Wolfsburg, em Essen x Wolfsburg)



Sakina Karchaoui (pela França, em França x Suécia)



Paulina Krumbiegel (pelo Hoffenheim, em Duisburg x Hoffenheim)



Marta (pela Seleção Brasileira, em Brasil x Jamaica)



Nina Matejic (pela Sérvia, em Sérvia x Inglaterra)



Beth Mead (pelo Arsenal, em Arsenal x West Ham)



Giuseppina Moraca (pela Lazio, em Lazio x Bologna)



Asisat Oshoala (pelo Barcelona, em Barcelona x Benfica)



Mayra Pelayo (pela seleção mexicana, em México x Estados Unidos)



Trinity Rodman (pela seleção norte-americana, em Estados Unidos x Japão)

Prêmio Puskás

Hassan Al Haydos (pelo Catar, em Catar x China)



Terry Antonis (pelo Melbourne, em Melbourne City x Western Sydney Wanderers)



Yassine Benzia (pela Argélia, em Argélia x África do Sul)



Walter Bou (pelo Lanús, em Lanús x Tigre)



Michaell Chirinos (por Honduras, em Costa Rica x Honduras)



Federico Dimarco (pela Inter, em Inter de Milão x Frosinone)



Alejandro Garnacho (pelo United, em Everton x Manchester United)



Mohammed Kudus (pelo West Ham, em West Ham United x Freiburg)



Denis Omedi (pelo Kitara em KCCA x Kitara)



Paul Onuachu (pelo Trabzonspor, em Trabzonspor x Konyaspor)



Jaden Philogene (por Hull City, em Rotherham United x Hull City)

Prêmio Torcedor

José Armando (México)

Torcedor do Cruz Azul (MEX), José Armando foi diagnosticado com leucemia aos cinco anos e enfrentou a doença por nove anos, servindo de inspiração para todo um país e para um clube de futebol, até falecer no último dia 23 de abril, com apenas 14 anos. Pouco antes do falecimento do menino, Uriel Antuna, jogador do clube mexicano, comemorou um gol contra o Chivas erguendo acima da sua cabeça uma camisa com o nome "Negui" gravado, uma referência ao apelido de Armando, inspirado nos animes.

Craig Ferguson (Escócia)

Os escocês Craig Ferguson percorreu 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para arrecadar dinheiro para a instituição de saúde mental "Brothers in Arms" até chegar à Alemanha para acompanhar a Eurocopa de 2024. A travessia de Ferguson durou 37 dias e o levou por Escócia, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e, finalmente, Alemanha, onde ele assistiu ao jogo de estreia da seleção escocesa contra os donos da casa. Ao todo, ele arrecadou mais de 78 mil libras para a caridade.

Guilherme Gandra Moura (Brasil)

O pequeno torcedor do Vasco, Guilherme Gandra Moura, de oito anos, sofre de uma doença genética rara conhecida como "epidermólise bolhosa", entrou em coma induzido após ter uma pneumonia em junho de 2023. Ele acordou 16 dias depois, e o vídeo do seu reencontro com a mãe, Tayane Gandra, viralizou. Enquanto se recuperava no hospital, recebeu visita de Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy. Ao receber alta, Gui foi apresentado ao restante do elenco vascaíno e escolhido como mascote de um jogo em agosto de 2023.