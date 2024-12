Fatal Model diz que negocia com Corinthians e dá recado a Pogba; clube nega

Do UOL, em São Paulo

A Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, afirmou que negocia com o Corinthians para viabilizar a contratação do meio-campista francês Paul Pogba.

O que aconteceu

A empresa publicou um comunicado nas redes sociais. A Fatal Model explicou que negocia com o Corinthians para um patrocínio que ajudará o clube a bancar a chegada do meia.

O site ainda mandou um recado em francês ao jogador e afirmou que ele será bem-vindo ao Brasil.

A Fatal Model confirma a notícia de que deu início à negociação com o Corinthians de um patrocínio que viabilize a contratação de Paul Pogba. Imagina ver o craque francês vestindo a camisa do Timão? Nossa proposta é colaborar para tornar esse sonho da Fiel realidade. Você será bem-vindo ao Brasil, Pogba! Receberemos você de braços abertos. Fatal Model, no X

Tu serais le bienvenu au Brésil, Pogba! Nous t'accueillerons à bras ouverts. @paulpogba -- Fatal Model (@FatalModel) December 16, 2024

Uma das contrapartidas da Fatal Model para ajudar o Corinthians seria estampar sua marca na camisa do clube. A informação foi divulgada pelo colunista Samir Carvalho, do UOL.

O Corinthians se manifestou minutos após a postagem da Fatal Model. O clube paulista confirmou que recebeu um e-mail do site, mas disse que não há negociação em andamento.

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa. Corinthians no X

O Corinthians estima que Pogba terá custo maior que Memphis Depay. O holandês recebe entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões por mês e tem boa parte dos custos bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time paulista.

Pogba está livre no mercado

O meio-campista francês está sem clube após rescindir com a Juventus. Ele rompeu o seu contrato com o clube italiano recentemente e pode assinar com qualquer equipe de maneira gratuita.

O atleta está suspenso por causa de doping. Em 2023, um exame detectou a presença de testosterona no sangue do jogador durante um jogo entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano.

Pogba pegou pena de quatro anos, mas apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e teve o gancho reduzido. Ele foi punido por 18 meses e, por isso, só poderá jogar a partir de março. O francês, no entanto, pode treinar a partir de janeiro em algum clube.

O jogador deu sinal positivo para jogar no Brasil. Recentemente, ele brincou sobre jogar de graça no Corinthians para atuar ao lado de Memphis Depay — eles foram companheiros no Manchester United.