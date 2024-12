Athletico-PR cede empate ao River Plate, mas assume liderança do Grupo B no Brasil Ladies Cup

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos do Brasil Ladies Cup, o Athletico-PR enfrentou o River Plate no Canindé e empatou por 2 a 2, mas assumiu a liderança da Chave B. Duda Tosti e Eduarda Balbino balançaram as redes para a equipe brasileira, enquanto Domínguez e Altgelt igualaram para o time argentino.

Com o resultado, o Athletico-PR alcançou um ponto e assumiu a liderança do Grupo B. Já o River Plate, com o mesmo número de somados, chegou à segunda posição.

O Athletico-PR volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando encara o Grêmio. No mesmo dia, às 16h, o River Plate joga contra o Sport. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasil Ladies Cup (@brasilladiescup)

O Athletico-PR inaugurou o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Thalita, Duda Tosti se antecipou à marcadora na área e desviou de cabeça, mas a goleira Esponda defendeu. No rebote, a própria Duda marcou.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, o Athletico-PR ampliou a vantagem. Ao receber na entrada da área, Duda Balbino arrematou firme, no canto esquerdo.

O River Plate descontou ao 13 minutos do segundo tempo. Domínguez mandou direto em cobrança de falta e enganou a goleira Thais Amorim, que foi encoberta.

Aos 43 minutos da etapa final, Sarubba, do River Plate, foi expulsa após forte entrada e deixou a partida mais cedo.

Aos 49 minutos da segunda etapa, o River Plate chegou ao empate. Após erro na saída de bola do Athletico-PR, Altgelt não desperdiçou, dominou na área e mandou para o fundo das redes.

Grêmio x Sport

No outro duelo do Grupo B, Grêmio e Sport também se enfrentaram no Canindé e empataram, mas por 0 a 0. Por critérios de desempate (ambos com um ponto), o Grêmio se encontra na terceira posição, enquanto o Sport aparece na quarta e última posição.