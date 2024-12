Milan só empata com Genoa e perde chance de encostar no G6 do Italiano

O Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Genoa, neste domingo, no San-Siro, em Milão, na Itália, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a equipe rubro-negra perdeu a chance de encostar no G6 do torneio. O clube aparece em oitavo, com 23 pontos, cinco a menos que a Juventus, que está em sexta. O Genoa está em 13º, com 16.

O Milan volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Verona, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O Genoa recebe o Napoli no sábado, às 16 horas.

Veja outros resultados do Italiano deste domingo

Lecce 2 x 1 Monza



Bologna 1 x 0 Fiorentina



Parma 2 x 3 Verona



Como x AS Roma