Barcelona é superado pelo Leganés e pode perder a liderança do Espanhol na próxima rodada

Neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Leganés no Estádio Olímpico Lluís Companys e perdeu por 1 a 0. O gol dos visitantes foi marcado por González Poirrier.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Hans-Dieter Flick ficou estacionada com os mesmos 38 pontos e pode perder a liderança da competição na próxima rodada. Em segundo lugar, aparece o Atlético de Madrid com a mesma pontuação. O time de Simeone venceu o Getafe. Já o Real Madrid é o terceiro, com 37 pontos, mas um jogo a menos. Do outro lado, o Leganés subiu para 15º, agora com 18 conquistados.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. bola rola às 17h (de Brasília), novamente no Estádio Olímpico Lluís Companys. Do outro lado, o Leganés encara o Villarreal no Estádio Municipal de Butarque. A partida, também pelo Espanhol, acontece no próximo domingo, às 14h30.

O único gol do jogo saiu aos quatro minutos de jogo, com González Poirrier. Ele recebeu o escanteio cobrado por Oscar Rodriguez e desviou de cabeça para o fundo das redes.