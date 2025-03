Destaque da Lusa no Paulistão, Cristiano acerta renovação contratual

A Portuguesa anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a renovação contratual do meio-campista Cristiano, de 38 anos. Com a extensão do vínculo, o jogador seguirá vestindo a camisa rubro-verde até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

Desde sua chegada, Cristiano se tornou uma peça fundamental da equipe. Sua permanência foi tratada como uma das prioridades do clube para buscar o acesso para a Série C de 2026.

No Paulistão deste ano, o atleta igualou Guilherme, Neymar e Talles Magno com três prêmios de "Craque do Jogo" na fase de grupos. Além de ter marcado três gols e dado uma assistência em toda a competição.

"Estou muito feliz em permanecer na Portuguesa. É uma honra fazer parte desse projeto que é tão sério, ambicioso e transparente. É bom permanecer num grupo no qual confio plenamente no planejamento dentro e fora de campo. Hoje vivo exatamente o que acredito sobre futebol. Nosso dia a dia traduz aquilo que chamo de "família". Somos bem recebidos da portaria à presidência. Aqui me sinto em casa. Nosso próximo objetivo é o acesso. E, com certeza, darei meu melhor para isso", afirmou Cristiano.

Alex Bourgeois, sócio-proprietário e presidente da Portuguesa SAF, também celebrou o acerto e destacou a importância do atleta para a sequência do trabalho.