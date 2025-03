Com Neymar, Santos ultrapassa Palmeiras e São Paulo em número de seguidores

O Santos ganhou 7,6 milhões de novos seguidores em fevereiro em seus perfis oficiais nas principais plataformas de redes sociais.

O que aconteceu

Com a marca inédita, o clube da Vila Belmiro é agora o terceiro time com o maior número de seguidores segundo o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, levantamento do IBOPE Repucom que destaca quantos novos seguidores os clubes ganharam mês a mês.

O retorno de Neymar ao Santos impulsionou o crescimento digital do Peixe. O Santos teve 7,6 milhões de novos inscritos em suas redes sociais no mês, quase metade deles (3,6 milhões) tiveram origem no perfil oficial do clube no TikTok.

O segundo time que mais conquistou seguidores em fevereiro foi o Flamengo, com 486 mil novos seguidores. O Corinthians foi o terceiro, com 331 mil novos seguidores, enquanto Santa Cruz (51 mil) e Sport (49 mil) foram os outros clubes que fecharam o top 5 no mês.

Ranking do IBOPE mostra os clubes brasileiros com o maior número de seguidores na web Imagem: Reprodução

Com a nova marca, o Santos agora soma 23,3 milhões nas redes sociais, chegando à terceira posição no ranking geral. O Peixe ultrapassou Palmeiras (23,1 milhões) e São Paulo (22,8 milhões), ficando atrás apenas do 2º colocado Corinthians (39,6 milhões) e Flamengo (61,8 milhões) nas cinco principais plataformas digitais (Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok).

O estudo do IBOPE é registrado mensalmente desde 2016, e leva em consideração uma lista com 50 clubes considerados como os de maior presença digital. De acordo com o levantamento, o crescimento do Peixe foi o maior já registrado por um clube ao longo de uma década registrando os dados.