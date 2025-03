Dorival Júnior explica convocação de Matheus Cunha para a Seleção: "vem desenvolvendo"

Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a data-Fifa do mês de março. Uma das novidades da lista foi o retorno de Matheus Cunha, convocado pela primeira vez pelo treinador.

"Matheus vem desenvolvendo já há algum tempo. Vem tendo regularidade e reconhecimento. Todas as observações feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento. É uma função que, de repente, ele possa ser útil. Dentro dessa formação que nós temos, vários jogadores atuam em vários setores do campo. Então, por isso, fica até difícil uma nomenclatura entre meias e atacantes", disse Dorival Júnior.

Convocado pela última vez em outubro de 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz, Matheus Cunha ficou mais de um ano longe da Seleção Brasileira e ainda não havia sido chamado por Dorival Júnior. Nessa edição das Eliminatórias, o jogador disputou três partidas, todas saindo do banco de reservas, e não marcou gols e nem deu assistências.

Com a camisa do Wolverhampton, Matheus Cunha soma bons números da temporada, com 15 gols e quatro assistências em 29 jogos. O brasileiro é o artilheiro da equipe no Campeonato Inglês, com 13 bolas na rede, e o vice-líder em assistências, com quatro.

Pela Seleção Brasileira, Cunha já disputou 11 jogos e não participou de gols.

O Brasil recebe a Colômbia no dia 20 de março, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Estádio Mané Garrincha. Em seguida, a Seleção viaja para encarar a Argentina no dia 25, terça-feira, às 21 horas, pela 14ª rodada, no Estádio Mâs Monumental.

Com 18 pontos somados em 12 rodadas, o Brasil ocupa a 5ª posição.