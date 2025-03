Santos: zagueiro barrado por Diniz supera desconfiança e é 'solução barata'

Do UOL, em Santos (SP)

Zé Ivaldo superou a desconfiança para se tornar titular absoluto do Santos.

O que aconteceu

Zé Ivaldo chegou sem holofotes, mas convenceu comissão técnica, diretoria e torcida do Peixe.

O zagueiro de 28 anos foi barrado por Fernando Diniz no Cruzeiro antes de ser emprestado ao Santos até dezembro deste ano.

Com status de reserva da Raposa, Zé chegou contestado na Vila Belmiro e não estreou bem. Com a sequência de jogos, porém, ele se firmou.

Seguro na defesa e com boa saída de jogo, Zé Ivaldo encaixou perfeitamente no estilo de Pedro Caixinha. A facilidade na bola longa chama a atenção do treinador português.

O empréstimo junto ao Cruzeiro prevê obrigação de compra se Zé jogar 60% das partidas na temporada. Como o defensor é titular, a tendência é que essa cláusula seja alcançada.

O valor combinado é de 1 milhão de dólares (R$ 5,75 mi). O Santos entende que o preço é baixo.

Além da comissão técnica e analistas de mercado, o CEO Pedro Martins foi um entusiasta da chegada de Zé Ivaldo.

Ex-Cruzeiro, Pedro já havia levado Zé de graça do Athletico para a Raposa. A transformação de um reforço sem peso em um zagueiro titular absoluto é um prêmio interno para o CEO.