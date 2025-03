Com cocar inédito para o UFC 313, Alex Poatan revela significado do adereço: "Nova fase"

Alex Poatan se prepara para sua quarta defesa de cinturão pela divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. O brasileiro medirá forças contra Magomed Ankalaev neste sábado (8) pelo UFC 313, em Las Vegas (EUA). Durante a preparação para a luta, o campeão mostrou seu novo cocar, concedido pelo líder indígena Ubiranan (veja abaixo ou clique aqui). O striker paulista afirmou que o adereço simboliza a nova fase que iniciou no camp para luta.

Em declaração ao 'UFC Embedded', série de conteúdo da entidade que mostra os bastidores das principais estrelas do card durante a semana da luta, o campeão explicou o sentido do novo cocar, estilizado com penas de águia. Segundo Alex, o acessório com novas penas tem um sentido de visão. Além disso, o lutador recordou que toda sua equipe está preparada para as consequências do duelo contra Magomed Ankalaev.

"Isso é um cocar especial, do irmãozão Ubiranan, nós fizemos uma troca de cocar. Falei para ele que a próxima luta seria muito importante, uma nova fase e ele disse que faria um cocar especial com as penas de águia que significa visão. Todos nós que estamos ali dentro estamos preparados e é isso! Vamos para a guerra, estou preparado, motivado, estou aqui com minha equipe, chegamos juntos e tem mais pessoas vindo, chama", disse Alex.

UFC 313 pode marcar a despedida de Alex nos 93 kg

Prestes a fazer sua quarta defesa de cinturão na categoria meio-pesado do UFC, Alex Poatan pode estar no último duelo como campeão dos 93 kg. Em caso de vitória contra Magomed Ankalaev, o brasileiro terá vencido os quatro primeiros colocados da divisão. Além disso, o astro do Ultimate afirmou que deseja disputar o cinturão dos pesos-pesados contra Jon Jones ou Tom Aspinall no futuro.

Com uma ascensão meteórica na divisão até 93 kg, Poatan venceu os principais prospectos da categoria. Em um intervalo de menos de dois anos, o striker brasileiro enfileirou triunfos contra Jan Blachowicz, Jiri Procházka (duas vezes), Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr. Sendo assim, caso desbanque também Ankalaev, Alex pode ir em busca de um tricampeonato inédito na empresa.

