Falso 9? Colunistas debatem melhor posição para Neymar na seleção

Convocado por Dorival Junior para os jogos da seleção brasileira diante de Colômbia e Argentina, Neymar deve jogar em qual posição? Os colunistas Julio Gomes e Danilo Lavieri divergiram no Fim de Papo, nesta quinta (6).

Lavieri: Neymar de falso 9 não me convence

A gente tem uma crise de camisa 9 há algum tempo, alguns surgem, tentam responder, se machucam de novo. Richarlison e Gabriel Jesus já foram testados. O Endrick não agradou de jeito nenhum. O Pedro está machucado. [...] O Neymar como falso 9 é algo que não me convence de jeito nenhum.

Danilo Lavieri

Julio Gomes: Quanto mais avançado estiver o Neymar, melhor

O Pedro vai estar nas listas do Dorival. Não está na lista porque está machucado. Esse foi um grande problema da seleção brasileira nas últimas Copas. [...] O Neymar, quanto mais à frente ele jogasse, seria melhor. O Neymar assinando jogadas no meio-campo não é bom para a equipe e não é bom para a saúde dele.

Julio Gomes

