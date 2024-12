Santos demonstra interesse na contratação do atacante Tiquinho Soares, do Botafogo

Com o objetivo de melhorar seu elenco para a temporada de 2025, o Santos está interessado na contratação do atacante Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. A diretoria do Peixe, liderada por Marcelo Teixeira, já procurou o staff do jogador, restando apenas um alinhamento com o Glorioso.

O nome de Tiquinho Soares surgiu após análises realizados pelo scout do Santos, que pensa no atleta de 33 anos como o possível principal jogador ofensivo da equipe já a partir do Campeonato Paulista, que se inicia em 15 de janeiro. Entretanto, ainda não há proposta na mesa do Botafogo pelo centroavante.

A informação sobre o interesse do Santos em Tiquinho Soares foi inicialmente dada pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última temporada, com a chegada de Igor Jesus e o crescimento de Júnior Santos e Savarino, Tiquinho Soares foi para o banco de reservas e perdeu espaço no ataque do Botafogo. Em 2024, o atacante marcou nove gols e deu oito assistências em 53 jogos pelo Fogão.

Por sua vez, o Santos pode enfrentar uma negociação difícil. Apesar de ser reserva na equipe do técnico Artur Jorge, Tiquinho criou uma grande identificação com a torcida botafoguense e ainda possui contrato com o clube carioca até o fim de 2026.