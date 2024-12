Ex-flamenguistas marcam, e Fulham segura o líder Liverpool pelo Inglês

A abertura da 16ª rodada do Campeonato Inglês teve uma surpresa suada para o líder Liverpool, que recebeu em sua casa o Fulham.

Em jogo equilibrado, o Fulham segurou o Liverpool, empatando por 2 a 2, no estádio Anfield, em jogo com destaque de brasileiros: os ex-flamenguistas Andreas Pereira e Rodrigo Muniz marcaram para o time londrino, enquanto Gakpo e Diogo Jota fizeram para os Reds.

O Liverpool continua na liderança, com 36 pontos, e viu a sua distância para o Arsenal se manter em seis pontos — os Gunners empataram com o Everton. Os Reds, no entanto, podem ver sua distância para o Chelsea, que tem 31 pontos, e para o Manchester City, com 27, cair até o fim da rodada. Ambos jogam neste domingo.

Já o Fulham, por sua vez, subiu na tabela de classificação com o empate, e foi para 24 pontos na classificação, indo provisoriamente para a 9ª posição na tabela.

Na próxima rodada, o Liverpool viaja a Londres, domingo (22), para enfrentar o Tottenham, enquanto o Fulham, por sua vez, recebe o Southampton, no mesmo dia, em casa. No meio da semana, na quarta-feira (18), o Liverpool enfrenta o Southampton, fora de casa, em confronto pela Copa da Liga Inglesa.

Como foi o jogo

Desde o começo da partida, se esperava um Liverpool que tomasse as rédeas do jogo, por conta de estar na liderança da competição, e por jogar em casa, e nos primeiros minutos, os Reds tentaram se impor pela posse. Mas justamente em um contra-ataque pelas pontas, foram surpreendidos pelos Cottagers com o gol de Andreas Pereira.

O gol do brasileiro a princípio não mudaria a tendência da partida na primeira etapa. Mas logo o time da casa teve outro balde de água fria com a expulsão de Robertson. Em termos de atitude, o Liverpool permaneceu tentando atacar, mas esbarrava numa forte marcação do Fulham, em um sistema encaixado pelo técnico português Marco Silva.

Na etapa complementar, o Liverpool manteve o mesmo ímpeto, e logo de cara, conseguiu empatar o jogo com o gol de Gakpo, de cabeça, e impôs uma pressão sobre a equipe visitante, mesmo com um jogador a menos, buscando a virada para se manter com mais folga na ponta da classificação.

Mas como a equipe comandada por Arne Slot tinha dificuldade de criar finalizações, especialmente dentro da área, aos poucos o Fulham foi se defendendo e tentando contra-ataques, tentando competir pela posse de bola. Porém, com as substituições, os Reds tomaram de novo a vantagem no controle de bola. Mas o castigo veio para o time da casa com um gol de Rodrigo Muniz, ainda que poucos minutos depois, o gol de Diogo Jota manteve a tendência dos mandantes no ataque, mas sem mudar o resultado final do jogo.

Gols e destaques

Gakpo tenta voleio: Aos 6 minutos de jogo, em cruzamento vindo do lado esquerdo do ataque dos Reds, Gakpo tentou emendar uma meia bicicleta, acertou a bola, mas a finalização não foi na direção no gol, indo pra fora, à esquerda do gol de Leno.

Andreas Pereira marca (0x1): Aos 10 do 1º tempo, após cruzamento na área feito por Robinson, a defesa dos Reds não acompanhou a chegada do brasileiro pela direita, e ele bateu de voleio, a bola desviou em Robertson, que errou na marcação, e entrou, abrindo o placar para a equipe londrina.

Robertson é expulso: Aos 16, após lançamento vindo da esquerda, o lateral escocês dos Reds chegou atrasado e perdeu na corrida para Harry Wilson, atingindo o jogador. O árbitro marcou a falta e expulsou Robertson por considerar uma ocasião clara e manifesta de gol.

Gakpo tenta de cabeça: Aos 38, após cobrança de falta feita por Alexander-Arnold da esquerda, Gakpo cabeceou pro gol, mas Leno defendeu com tranquilidade.

Gakpo empata (1x1): Aos 2 minutos do 2º tempo, Salah cruzou do lado direito na área do Fulham, a bola passou por todo mundo, menos pelo holandês, que de peixinho, cabeceou pro gol para empatar a partida.

Salah perde em contra-ataque: Aos 20 minutos, após um contra-ataque puxado de um escanteio do Fulham, Szoboszlai carregou até a entrada da área, e viu Salah chegar livre no lado esquerdo para finalizar. O egípcio chutou, mas a bola foi pra fora, à esquerda do gol de Leno.

Salah tenta: Aos 25, em jogada pelo lado esquerdo de Luis Díaz, o colombiano cruzou rasteiro pro meio da área, e Salah tomou as rédeas da jogada, tirou do zagueiro e chutou, mas a bola foi por cima do gol.

Rodrigo Muniz marca (1x2): Aos 31, em jogada de Iwobi que foi feita pelo lado direito da defesa dos Reds, ele lançou Robinson, que invadiu a área, viu a saída de Alisson e tocou pro meio, o brasileiro Rodrigo Muniz ganhou de Gomez e tocou pro gol vazio para colocar o Fulham na frente.

Diogo Jota empata (2x2): Aos 40, Darwin Núñez lançou pelo meio Diogo Jota, que havia acabado de entrar há poucos minutos, o português tirou do zagueiro e tocou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Leno, e empatou o jogo.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 2 Fulham

Competição: 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024-2025

Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

Árbitro: Tony Harrington

Assistentes: Darren Cann, Steve Meredith

VAR: Stuart Attwell

Amarelos: Diop, Luis Díaz, Andreas Pereira, Robinson, Jones

Vermelhos: Robertson

Gols: Andreas Pereira (10/1º), Gakpo (2/2º), Rodrigo Muniz (31/2º), Diogo Jota (40/2º)

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Diogo Jota), Gomez, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai (Eliott), Curtis Jones (Quansah); Salah, Gakpo (Darwin Núñez), Luis Díaz. Técnico: Arne Slot

Fulham: Leno, Tete (Castagne), Diop, Cuenca, Robinson; Berge, Luki?, Wilson (Adama Traoré); Andreas Pereira (Smith-Rowe), Iwobi, Jiménez (Rodrigo Muniz). Técnico: Marco Silva