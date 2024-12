Corinthians leva cesta no último segundo e perde do Unifacisa pela NBB

O Corinthians foi superado pelo Unifacisa na tarde deste sábado, no Ginásio Wlamir Marques, pela Liga Nacional de Basquete (NBB). O Timão levou uma cesta no último segundo e foi derrotado por 80 a 77 no Parque São Jorge.

O destaque do lado corintiano foi Johnson, que anotou 16 pontos. Ele, inclusive, foi o melhor marcador do jogo. Já o cestinha do Unifacisa foi Hubner, com 15 pontos marcados.

Desta forma, a equipe paulista volta a perder na competição. O time havia vencido o Fortaleza Basquete Cearense em sua última partida, encerrando um jejum de três jogos sem vitória. Do outro lado, o Unifacisa emplaca o seu segundo triunfo consecutivo no torneio.

O próximo compromisso do Corinthians na NBB está marcado para a próxima terça-feira. O time encara o Mogi fora de casa, a partir das 20h (de Brasília). Já o Unifacisa mede forças com o Fortaleza na Paraíba, às 19h30 desta quinta-feira. Os duelos são válidos pela 11ª rodada.

O jogo

O primeiro quarto do jogo foi parelho, mas o Unifacisa obteve uma leve vantagem. A equipe visitante levou a melhor, ganhando a primeira parcial por 20 a 17.

Já no segundo quarto ficou nítida a superioridade do time paraibano. Os visitantes voltaram a superar o Corinthians e venceram por 35 a 23, mais de dez pontos de diferença.

Após a volta do intervalo, Corinthians e Unifacisa fizeram um terceiro quarto pouco inspirado. O Timão até venceu a parcial, mas por apenas 13 a 11. A equipe paulista conseguiu uma reação incrível no último período e ganhava por 24 a 11, resultado que empatava a partida.

No entanto, no último segundo de jogo, o Timão levou uma cesta de três e amargou a derrota por 80 a 77.

