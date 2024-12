Bruno Rodrigues tem ano atrapalhado por lesões e tem expectativa de se provar no Palmeiras em 2025

O atacante Bruno Rodrigues teve o ano de 2024 atrapalhado por lesões logo em sua primeira temporada pelo Palmeiras. O jogador de 27 anos fez apenas dois jogos pelo clube e em seguida emendou duas lesões seguidas, primeiro no joelho direito e depois no esquerdo. Avançando na recuperação, o jogador tem pela frente 2025 para se provar no clube.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras como reforço para 2024 depois de ser destaque no Cruzeiro. Com o Verdão, ele assinou um vínculo por quatro anos, ou seja, até dezembro de 2028. O atacante estreou pelo Verdão logo no primeiro compromisso da temporada: no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Na oportunidade, ele entrou no intervalo do jogo na vaga de Breno Lopes e atuou durante todo segundo tempo.

Na sequência, já teve chance como titular, que foi a primeira e última, contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque. O atacante atuou por 60 minutos e foi substituído. Dois dias depois do jogo, o Verdão comunicou a lesão no joelho direito do jogador, que passou por uma artroscopia e ficou de fora por cerca de quatro meses. Enquanto estava em processo de transição física e próximo de voltar a campo, sofreu nova lesão, e dessa vez, mais grave.

Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante um jogo-treino contra o São Caetano, na Academia de Futebol, em maio. O atleta, então, passou por nova cirurgia para correção do problema. Por conta da longa recuperação, Bruno Rodrigues não conseguiu mais disputar nenhuma partida em 2024.

O jogador avança em seu processo de recuperação e tem trabalhado com bola. Nos últimos treinos do ano, o camisa 11 fez trabalhos à parte no gramado, ainda sem atividades integrado ao elenco. O Palmeiras se reapresenta para a pré-temporada de 2025 no dia 6 de janeiro e espera poder contar com Bruno Rodrigues no início da temporada. O Verdão tem estreia prevista no Paulista contra a Portuguesa, no dia 15 de janeiro.