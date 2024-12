Augusto Melo afasta risco de saída de Memphis do Corinthians: 'Multa alta'

Do Zona Mista, do UOL.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo trouxe bastidores da contratação de Memphis Depay e afastou uma possível saída do atacante para o exterior em 2025.

O que aconteceu

Melo disse que o clube tinha o entendimento que o retorno em campo de Memphis seria rápido. Ele falou sobre o trabalho interno feito no clube alvinegro em analisar o perfil de cada atleta que poderá ser contratado.

De acordo com melo, o holandês não tem regalias e 'é simples como todos'. Ele elogiou o atacante em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.

Esperava (alto comprometimento de Memphis), porque é o que eu falei, hoje, o Corinthians está totalmente profissionalizado. Hoje a gente é uma equipe que trabalha incansavelmente e analisando esses atletas com as nossas características para gente não errar e não vamos mais errar agora porque a gente entendeu o Corinthians. Porque você está lá fora como torcedor ou eu mesmo como sócio, conselheiro, é uma situação, a hora que você está aqui dentro é completamente diferente. Isso aqui é um gigante, pressão 24 horas Augusto Melo, ao UOL.

Analisamos muito o ser humano, o profissionalismo, o desempenho dele. A gente não tinha dúvida que ele ia se adaptar muito rápido. Claro, até mais rápido do que nós imaginávamos. É um cara que não tem diferença, não é melhor nem pior que ninguém. Nada (de regalias), ele é simples como todos

O bom desempenho de Memphis pelo Corinthians pode fazer com que clubes do exterior procurem o jogador. Melo, porém, vê o holandês bem adaptado ao clube e continuando por muito tempo, além de apontar para um valor considerado alto da multa rescisória.

E eu fico feliz por ter recuperado muito o Yuri e agora o Memphis. E ele está apaixonado pelo Brasil, pela estrutura… Você vê a humildade dele, está em tudo quanto é lugar, não diferencia ninguém. O Corinthians é isso, a gente vai ter risco todo dia. Mas o bom é que hoje aqui é profissionalismo e os valores de multa são altos

