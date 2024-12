Arsenal pressiona, empata com Everton e perde chance de colar na liderança

O Arsenal dominou o Everton, neste sábado (14), mas parou em grande atuação de Jordan Pickford e apenas empatou sem gols no Emirates Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

Os Gunners desperdiçam a chance de colar no Liverpool, que também tropeçou em casa e empatou por 2 a 2 com o Fulham.

O Arsenal vai a 30 pontos e fica a seis dos Reds (36), seguindo com a terceira colocação da tabela. Também perde a oportunidade de ultrapassar o Chelsea (31) e assumir a vice-liderança.

O Everton, por sua vez, soma seu 15º ponto e segue estacionado na parte debaixo da tabela, no 15º lugar.

O Arsenal volta aos gramados já no meio da semana, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (18), quando enfrenta o Crystal Palace, no Emirates. Já o Everton joga apenas no dia 22, diante do Chelsea, em casa, pela 17ª rodada da Premier League.

Como foi o jogo

O Arsenal chegou a ter quase 80% de posse de bola na etapa inicial. Criou bastante, explorando o lado esquerdo com Martinelli no começo e depois passando a usar Saka na direita. Só faltou o gol, que ficou bem perto depois de uma linda jogada de Saka e assistência para Odegaard, que finalizou da marca do pênalti com muito perigo e acertou a zaga —depois Pickford salvou.

O goleiro da seleção inglesa voltou a ser decisivo no primeiro ataque do Arsenal na etapa final, fazendo brilhante defesa em chute baixo de Saka, no canto. O jogo seguiu com o Arsenal melhor, mas menos criatividade para construir e chegar com mais perigo ao gol de Pickford. O goleiro do Everton continuou sendo bastante utilizado, até pelo fato de os Gunners passaram cada vez mais a explorar as bolas aéreos. Mas não deu certo.

Gols e lances importantes

PERDEU! Saka recebeu nas costas de Mykolenko, cortou Branthwaite pelo lado direito da área e tocou para o meio. Odegaard finalizou de canhota, a bola desviou em Tarkowski, explodiu no corpo de Pickford e saiu por cima do gol, aos 29min.

DEFENDEU PICKFORD! No contra-ataque, Gabriel Martinelli recebeu de Havertz pelo lado esquerdo da área, levou para o fundo e bateu forte de canhota. Pickford usou o corpo para evitar o gol do brasileiro, aos 42min.

DE NOVO PICKFORD! Odegaard cruzou da direita, Merino cabeceou em cima de Tarkowski, e a bola sobrou para Saka. O camisa 7 finalizou rasteiro de canhota, e Pickford espalmou no cantinho esquerdo, logo no primeiro minuto da etapa final.

PICKFORD SALVA MAIS UMA! Saka recebeu ótima devolução de Odegaard pelo lado direito da área e cruzou rasteiro buscando Havertz na segunda trave. Pickford fechou bem o ângulo e defendeu com o pé, aos 15min.

FICHA TÉCNICA

Arsenal 0 x 0 Everton

Data: 14 de dezembro de 2024 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Craig Pawson

Cartões amarelos: Ashley Young, Pickford, Broja (Everton)

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly (Partey); Rice (Jorginho), Merino (Gabriel Jesus) e Odegaard (Nwaneri); Saka, Martinelli e Havertz. Técnico: Mikel Arteta

Everton: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Mangala e Gueye; Harrison (Lindstrom), Doucouré e Ndiaye; Calvert-Lewin (Broja). Técnico: Sean Dyche