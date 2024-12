Corinthians: Pogba estava em declínio antes de suspensão, diz Mattos

Especulado no Corinthians, o meio-campista Paul Pogba já estava em baixa mesmo antes de ser suspenso, em setembro de 2023, disse Rodrigo Mattos no UOL News, nesta sexta (13).

O jogador testou positivo para testosterona em uma partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano. Ele foi suspenso por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália, mas teve a pena reduzida para 18 meses após apresentar um recurso na Corte Arbitral do Esporte. Assim, ele poderia voltar a jogar em março de 2025.

Antes mesmo dessa suspensão [por doping], ele [Pogba] não vinha bem nos clubes anteriores. Ele sempre foi caríssimo por ter uma qualidade absurda. Jogou no Manchester United, na Juventus, mas já estava em um declínio de carreira porque não estava conseguindo ter regularidade de jogo em alto nível.

Rodrigo Mattos

Palmeiras: Atuações e salário alto justificariam saída de Rony, diz Alicia

Uma possível saída de Rony do Palmeiras faria sentido diante da queda de rendimento do atacante em 2024, opinou Alicia Klein

Um dos salários mais altos do clube para um jogador que não rendeu. [...] O Rony teve uma participação um pouco melhor [que a do Dudu], mas é um jogador muito caro para ficar no banco. [...] Pelo que entregou em campo versus o que custa, faz sentido pensar na saída do Rony.

Alicia Klein

