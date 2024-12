Rebeca Andrade e Caio Bonfim vencem como melhores atletas; veja premiações do Prêmio Brasil Olímpico

Na noite desta quarta-feira, no no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, ocorreu o evento do Prêmio Brasil Olímpico, que destaca os principais atletas brasileiros do ano. A maior premiação da noite, o Troféu Rei Pelé, de melhor atleta do ano, teve como vencedores os medalhistas Caio Bonfim (marcha atlética) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Em um feito histórico para a ginástica brasileira, Rebeca Andrade subiu ao pódio mais alto no solo em Paris-2024, superando a lendária Simone Biles. Além do ouro no solo, a brasileira conquistou a prata no salto e no individual geral. Com sua performance excepcional, Rebeca contribuiu de forma decisiva para a conquista da medalha de bronze por equipes, um marco inédito para o país. Ela é a maior medalhista da história do Brasil, com seis pódios.

"É uma conquista muito especial em um ano muito especial. Não poderia estar mais grata por tudo que aconteceu, agradecer minha família, minha equipe, minha rede de apoio. Obrigado COB e CBG por oferecer as melhores condições para a ginástica fazer história", disse Rebeca por meio de vídeo. A atleta, que também faturou o prêmio de melhor de sua modalidade, não esteve presente na cerimônia.

Já Caio Bonfim, que fez história ao conquistar a primeira medalha olímpica brasileira na marcha atlética em Paris 2024, foi eleito pela primeira vez o melhor atleta do ano. O maratonista, que já havia sido escolhido Atleta da Torcida em 2017, viveu uma temporada de sonho em 2024, subindo ao pódio em 12 competições internacionais consecutivas.

O marchador faturou três troféus no Prêmio desta quarta, já que também foi o Atleta da Torcida e venceu como melhor do ano no atletismo.

"Ninguém chega a um troféu deusse sozinho, obrigado ao Comitê Olímpico, Paulo (Wanderley), confederação brasileira (de atletismo), Wlamir (Motta Filho), FAB, Caixa, fisioterapeutas, massoterapeutas, educadores físicos que estiveram do meu lado para esse momento, aqueles que acreditaram em mim, minha família, meus pais, que são meus treinadores e minha esposa que encarou um ano difícil, 185 dias fora de casa com dois meninos", disse Caio.

Veja todos os premiados:

Troféu Rei Pelé: Caio Bonfim (masculino) e Rebeca Andrade (feminino)



Prêmio Adhemar Ferreira da Silva: José Roberto Guimarães



Prêmio Atleta da Torcida: Caio Bonfim



Prêmio Revelação do Ano: Gustavo 'Bala Loka'



Prêmio Inspire: Ana Sátila



Melhores treinadores em esportes individuais: Sarah Menezes (feminino) e Chico Porath (masculino)



Melhor treinador coletivo: Arthur Elias



Melhor equipe do ano: Seleção de futebol feminina

Atletismo: Caio Bonfim



Águas Abertas: Ana Marcela Cunha



Badminton: Juliana Vieira



Basquete: Marcelinho Huertas



Basquete 3×3: Luana Batista



Boxe: Beatriz Ferreira



Breaking: B-Girl Mini Japa



Canoagem Slalom: Ana Sátila



Canoagem Velocidade: Isaquias Queiroz



Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo "Bala Loka"



Ciclismo BMX Racing: Paola Reis



Ciclismo de Estrada: Ana Vitória "Tota" Magalhães



Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski



Ciclismo de Pista: Wellyda Rodrigues



Desportos na Neve: Zion Bethonico



Desportos no Gelo: Nicole Silveira



Escalada Esportiva: Rodrigo Hanada



Esgrima: Nathalie Moellhausen



Futebol: Lorena



Ginástica Artística: Rebeca Andrade



Ginástica Rítmica: Barbara Domingos



Ginástica de Trampolim: Ryan Dutra



Handebol: Bruna de Paula



Hipismo Adestramento: João Victor Oliva



Hipismo CCE: Rafael Lozano



Hipismo Saltos: Stephan Barcha



Hóquei sobre Grama: Lucas Varela



Judô: Beatriz Souza



Levantamento de Peso: Laura Amaro



Luta Greco-Romana: Joilson Junior



Luta Livre: Giullia Penalber



Nado Artístico: Marina Postal e Eduarda Mattos



Natação: Guilherme Costa



Pentatlo Moderno: Isabela Abreu



Polo aquático: Gabriel Sojo



Remo: Lucas Verthein



Rugby Sevens: Thalia Costa



Saltos Ornamentais: Ingrid Oliveira



Skate: Rayssa Leal



Surfe: Tatiana Weston-Webb



Taekwondo: Edival Pontes



Tênis: Beatriz Haddad Maia



Tênis de Mesa: Hugo Calderano



Tiro com Arco: Marcus Vinícius D'Almeida



Tiro esportivo: Geovana Meyer



Triatlo: Miguel Hidalgo



Vela: Bruno Lobo



Vôlei: Gabi Guimarães



Vôlei de Praia: Duda Lisboa e Ana Patrícia