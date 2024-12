Raniele supera 'montanha-russa' e encerra temporada em alta: 'um alívio'

Raniele chegou ao Corinthians apontado como um dos melhores do time, mas ganhou concorrência no decorrer da temporada e precisou superar uma "montanha-russa" para retomar espaço e terminar 2024 em alta.

"Sendo meu primeiro ano, viver essa atmosfera e a montanha-russa que foi, terminar dessa maneira foi um alívio. Para mim foi um alívio. Lógico que o Corinthians tem sempre que buscar as primeiras posições, mas terminar o ano batendo recorde do campeonato, chegando em duas semifinais na situação que a gente estava, quem é corintiano não acreditava que a gente poderia fazer isso. Fico feliz de terminar de forma positiva e espero que ano que vem a gente possa fazer um ano melhor ainda", disse o jogador, que ainda falou sobre seu pior momento neste ano:

"O melhor momento, sem dúvida, é agora. Além da minha estreia, lógico, viver pela primeira vez a Arena lotada foi sensacional, mas hoje da maneira que estamos jogando, o futebol que estamos apresentando, sem dúvida é o melhor momento que a gente viveu. O pior momento foi no meio do ano, que eu estava jogando muito mal, em uma sequência sem vitórias. Era algo que me cobrava bastante, torcia para passar logo. Graças a Deus passou e pudemos terminar de forma positiva", concluiu.

Antes visto como titular absoluto, Raniele chegou a ficar escanteado após as chegadas de Charles, Carrillo, Alex Santana e José Martínez. Mas, já na reta final da temporada, o volante retomou o bom nível de atuação e recuperou seu espaço entre os titulares da equipe, sendo fundamental para a arrancada de nove vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão.

Em sua primeira temporada pelo Corinthians, Raniele disputou 57 partidas, sendo 52 como titular, sem gols e passes para tentos. Ele foi contratado do Cuiabá, no início do ano.

De férias, a equipe do Parque São Jorge, agora, se planeja para os desafios da próxima temporada, quando disputará quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.