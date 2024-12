Pokey Chatman é a nova treinadora da Seleção Brasileira feminina de basquete

Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete anunciou Pokey Chatman como nova treinadora da seleção feminina. A americana de 55 anos chega para o projeto de renovação do Brasil, que tem como objetivo principal a vaga na Olimpíada de Los Angeles 2028. Léo Figueiró e Bruna Rodrigues são os assistentes da comandante.

"Estou honrada por ter sido escolhida para liderar a Seleção Brasileira durante este próximo ciclo olímpico. Começaremos a trabalhar imediatamente em nosso processo de retorno ao cenário mundial do basquete feminino", disse Pokey.

"Esse é o nosso objetivo final e entendemos o nível de comprometimento com o processo que será necessário. Com nosso pool de talentos disponível, juntamente com a experiente e altamente qualificada comissão técnica reunida, acredito sim que podemos realizar esse sonho", comentou sobre a briga pela vaga em Los Angeles 2028.

Ao longo da carreira de treinadora, a americana comandou o Chicago Sky e o Indiana Fever. Além disso, já dirigiu atletas brasileiras, como Erika, Damiris e Clarissa.

A americana já estava na mira da CBB desde julho, quando assumiu a função de consultora técnica do departamento de basquete feminino. Agora, Pokey chega para um cargo que já foi de Maria Helena Cardoso, outra mulher com histórico vencedor.

"É uma felicidade imensa trazer esse presente de Natal ao basquete feminino brasileiro com a chegada de alguém também imponente quanto a Pokey. Ela já estava nos auxiliando em outra função, e agora assume como técnica da Seleção. Tenho certeza do sucesso desse projeto", citou o presidente Guy Peixoto Jr.

A Copa América será o primeiro desafio da treinadora. A competição acontece entre junho e julho do próximo ano, em Santiago, no Chile.

Veja o currículo de Pokey Chatman:

- WBCA Coach do ano



- SEC Coach do ano



- Naismith Coach do ano



- Louisiana Coach do ano



- BCA Coach do ano



- Técnica do Spartak Moscou



- Técnica e General Manager do Indiana Fever (2016 a 2019)



- Técnica e General Manager do Chicago Sky (2010 a 2016)



- Assistente e General Manager do Seattle Storm (desde 2022)