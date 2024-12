Mundial e Intercontinental: quais as diferenças entre as competições

A Fifa passou a ter duas competições oficiais envolvendo clubes de todos os continentes a partir da mudança do formato do Mundial de Clubes. Além do torneio já conhecido, a entidade agora tem a Copa Intercontinental, que terá o Botafogo em campo nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca. O UOL explica a diferença entre eles.

Como é o Super Mundial de Clubes?

O Super Mundial de Clubes leva o mesmo nome original do antigo Mundial de Clubes: Copa de Mundo de Clubes da Fifa [Fifa Club World Cup, em inglês].

A periodicidade da competição mudou. Antes disputado anualmente, o torneio agora será realizado a cada quatro anos, assim como uma Copa do Mundo, mas se manterá em uma sede única, como era antes. A primeira edição ocorrerá entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos.

O formato e o número de participantes também mudaram. Antes disputado com apenas sete times [campeões continentais e campeão do país-sede] e em formato de mata-mata, o Mundial agora terá 32 times, que estão divididos em oito grupos com quatro clubes. Os dois primeiros de cada chave avançarão ao mata-mata, que terá oitavas, quartas, semis e final — todos em jogo único.

A competição conta com times de todos os continentes. São 12 representantes da Europa, seis da América do Sul, quatro da América do Norte, Central e Caribe, quatro da África, quatro da Ásia, um da Oceania e um do país-sede.

Cada país pode ter, no máximo, dois representantes. A única exceção acontece se clubes diferentes da mesma nação conquistarem edições seguidas de suas competições continentais. Se um mesmo clube conquistar duas edições durante o período, a vaga é repassada para o ranking da confederação na Fifa. Brasil e México são os diferentes neste ano.

Critérios de classificação

Europa : últimos quatro campeões da Champions League e oito vagas via ranking da Uefa na Fifa

: últimos quatro campeões da Champions League e oito vagas via ranking da Uefa na Fifa América do Sul : últimos quatro campeões da Libertadores e duas vagas via ranking da Conmebol na Fifa

: últimos quatro campeões da Libertadores e duas vagas via ranking da Conmebol na Fifa América do Norte Central e Caribe : últimos quatro campeões da Concachampions

: últimos quatro campeões da Concachampions Ásia : últimos três campeões da Liga dos Campeões da Ásia e uma vaga via ranking da AFC na Fifa

: últimos três campeões da Liga dos Campeões da Ásia e uma vaga via ranking da AFC na Fifa África : dois últimos campeões da Liga dos Campeões da África e duas vagas via ranking da CAF na Fifa

: dois últimos campeões da Liga dos Campeões da África e duas vagas via ranking da CAF na Fifa Oceania : melhor time no ranking da OFC na Fifa

: melhor time no ranking da OFC na Fifa País-sede (EUA): campeão da temporada regular da MLS

Grupos do Super Mundial de Clubes

Grupo A : Palmeiras, Porto, Al-Ahly ( EGI ), Inter Miami (EUA)

: Palmeiras, Porto, ( ), Inter Miami (EUA) Grupo B : PSG, Atlético de Madri, Botafogo, Seattle Sounders (EUA)

: PSG, Atlético de Madri, Botafogo, Seattle (EUA) Grupo C : Bayern de Munique, Auckland City ( NZL ), Boca Jrs , Benfica

: Bayern de Munique, Auckland City ( ), Boca , Benfica Grupo D : Flamengo, Espérance ( TUN ), Chelsea, León ( MEX )

: Flamengo, ( ), Chelsea, ( ) Grupo E : River Plate, Urawa Red Diamonds ( JAP ), Monterrey ( MEX ), Inter de Milão

: River Plate, Red ( ), Monterrey ( ), Inter de Milão Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan (COR), Mamelodi Sundowns ( AFS )

: Fluminense, Borussia Dortmund, (COR), ( ) Grupo G : Manchester City, Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EUA), Juventus

: Manchester City, Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EUA), Juventus Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX), RB Salzburg

Super Mundial de Clubes começará a ser disputado em 2025 Imagem: Leonardo Fernandez/Getty

Como é a Copa Intercontinental?

A Copa Intercontinental tem todas as características do antigo Mundial de Clubes, mas um nome diferente. A competição será disputada anualmente com todos os campeões continentais da temporada.

A competição terá um time a menos em relação ao antigo Mundial. O time campeão do país-sede foi excluído. Isso se deve ao fato de que, nesta primeira edição, apenas os três jogos finais serem disputados em uma sede única [Doha, no Qatar]. As duas partidas iniciais foram realizadas na casa das equipes mais bem ranqueadas pela Fifa e com datas espaçadas.

Alguns jogos foram "excluídos". As disputas do quinto e do terceiro lugar não serão mais realizadas em relação ao que acontecia no antigo formato.

O time sul-americano [Botafogo] foi 'rebaixado' neste novo torneio. Antes, os sul-americanos já entravam nas semifinais, assim como os europeus. Agora, eles entrarão nas quartas de final. As equipes europeias, por outro lado, foram 'promovidas', já indo direto à final.

Cada jogo da Copa Intercontinental tem um nome e um troféu. A partida entre Botafogo e Pachuca, nesta quarta-feira (11), por exemplo, está sendo chamada de "Dérbi das Américas".

Chaveamento da Copa Intercontinental

Oitavas de final

Al Ain 6 x 2 Auckland City - 22 de setembro - Hazza bin Zayed Stadium (EAU) - Playoff África, Ásia e Pacífico 1

Quartas de final

Al Ahly 3 x 0 Al Ain - 29 de outubro - Estádio Internacional do Cairo (EGI) - Playoff África, Ásia e Pacífico 1

Botafogo x Pachuca - 11 de dezembro - Estádio 974 (QAT) - Dérbi das Américas

Semifinal

Botafogo ou Pachuca x Al Ahly - 14 de dezembro - Estádio 974 (QAT) - Challenger Cup

Final

Botafogo ou Pachuca ou Al Ahly x Real Madrid - 18 de dezembro - Lusail Stadium (QAT)