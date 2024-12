Hugo Souza revela bastidores de ida ao Corinthians e destaca importância de Fabinho Soldado

Contratado durante a janela de transferências do meio do ano, o goleiro Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Timão conseguiu uma arrancada de nove vitórias seguidas e se classificou para a Libertadores. O jogador de 25 anos revelou os bastidores de sua ida ao clube alvinegro, destacando a importância do executivo Fabinho Soldado na negociação.

"Meu empresário me ligou e disse que o Fabinho Soldado iria me ligar, fiquei feliz, ele estava no Corinthians né (risos)?! Ele me ligou e disse: "quem eu estou contratando? O Hugo que deixou a vida levar e se deslumbrou com as coisas que o futebol deu para ele, ou aquele que se dedica e sei que pode me entregar resultados?". Ele foi muito importante, ele recebeu carta branca do presidente e mudou muita coisa no CT", disse Hugo Souza, em entrevista ao podcast Denílson Show.

O goleiro falou sobre o momento em que chegou ao Timão, que lutava para não cair para a Série B e sofria com crises políticas e financeiras fora de campo.

"Cheguei no Corinthians e estava um caos. Os meus amigos perguntavam se eu tinha visto o noticiário, eu sabia que estava tudo uma loucura. Falei para eles que gostava do caos, que eu tinha que me provar nesse cenário, aproveitar a oportunidade do Corinthians e provar para mim mesmo que eu era capaz", explicou o goleiro.

Por fim, Hugo analisou seu momento no Corinthians, afirmando que está feliz no Timão e que vive um "casamento perfeito".

"Joguei no Maracanã lotado com a torcida do Flamengo e foi incrível, um sonho que eu realizei, realizei o sonho do meu pai e o meu também. Só que o que estou vivendo atualmente é especial. Foi o casamento perfeito, um precisava do outro", finalizou Hugo.

Com 56 pontos em 38 jogos, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na sétima posição, classificado para a Pré-Libertadores de 2025.